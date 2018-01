Nordenhamer Ehrenamtstag am 23. Juni: „Eine Stadt bewegt sich“

Geplant ist, dass sich am Samstag, 23. Juni, alle teilnehmenden Institutionen, in denen sich Ehrenamtliche engagieren, an vier so genannten Hotspots präsentieren. Diese Hotspots können Interessierte mit dem Fahrrad abfahren. „Neben Helfen macht glücklich“ lautet deshalb ein weiteres Motto der Veranstaltung „Eine Stadt bewegt sich“. Wer nicht mehr so beweglich ist, kann auch einen Shuttle-Bus nutzen. Treffpunkt für die Fahrradfahrer ist die Jahnhalle. Dort soll auch der Shuttle-Bus starten. Von dort führt die Tour zum Mehrgenerationenhaus an der Viktoriastraße, weiter zur Feuerwache an der Strehlener Straße und zum Deutschen Roten Kreuz an der Flagbalger Straße. Die verschiedenen Hotspots können Interessierte natürlich auch auf eigene Faust erkunden. Der Tag klingt am Abend mit einem Konzert in der Jahnhalle aus. Schirmherr des Ehrenamtstags ist der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth.