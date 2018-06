Nordenham „Hereinspaziert, hereinspaziert in unser Zirkuszelt“, singen die Kinder der St.-Willehad-Schule. Die Lehrer Norbert Bröer und Andreas Hagen begleiten sie dazu mit ihren Gitarren. Was für ein stimmungsvoller Auftakt: Voller Vorfreude zappeln die jungen Besucher auf ihren Plätzen. Der Zirkus Cassely ist in der Stadt. Seit Montag haben mehr als 100 Kinder der Willehad-Schule fleißig geprobt für ihren großen Auftritt. Am Freitag ist es endlich so weit. Am Vormittag die öffentliche Generalprobe, am Nachmittag die Vorstellung für Eltern, Geschwister, Omas, Opas und alle anderen Zirkusfreunde.

Und es geht spektakulär los im Zirkuszelt, das auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge steht. Die Kinder zeigen eine Hundedressur. Blackie kann es gar nicht erwarten, durch die Ringe zu hüpfen, die die Jungen und Mädchen hochhalten. Mit einem mächtigen Satz springt der Hund über die Köpfe von drei Jungs hinweg. Zur Belohnung gibt’s Leckerlis für Blackie und einen Riesenapplaus für die kleinen Zirkusstars.

Die Stimmung auf den Rängen ist prächtig. Am Vormittag schauen sich die Jungen und Mädchen aus den Kitas St. Willehad, Pusteblume und Mitte die Vorstellung an. Sie staunen nicht schlecht darüber, was die Schüler mit Hilfe der Profis vom Zirkus Casselly auf die Beine gestellt haben.

Dem Förderverein der Schule und einigen Sponsoren ist es zu verdanken, dass die Kinder einmal voll und ganz in die zauberhafte Zirkuswelt eintauchen können. Und eigentlich konnte bei der Vorstellung auch nicht allzu viel schiefgehen. Schließlich hatte der katholische Pfarrer Karl Jasbinschek das Zirkuszelt gesegnet. Die Turner mit ihren akrobatischen Einlagen, die Seiltänzerinnen mit mit ihrem waghalsigen Balanceakt, die Zauberer, die auf geheimnisvolle Weise Tücher ver- und entknoten, die Hula-Hula-Disco-Girls und all die anderen Stars begeistern das Publikum mit ihren Darbietungen.

Uns so geht für die Schüler eine aufregende Woche zu Ende, in der sie viel gelernt haben fürs Leben. In der Rolle des Zirkusartisten erfahren Kinder eigene Fähigkeiten und Stärken, aber auch Grenzen ganz neu. Es geht um Selbstsicherheit, Selbstkontrolle, Selbstvertrauen und Verantwortung. Und es geht darum, Ängste zu überwinden und Überheblichkeiten abzulegen. So steht es im Konzept des Zirkus Casselly.

Für die Künstler und das Publikum geht es aber in erster Linie darum, Spaß zu haben. Und der kam in der Zirkuswoche ganz bestimmt nicht zu kurz.

