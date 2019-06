Nordenham Der Klausurenstress ist abgehakt, jetzt wird gefeiert: 72 Schüler des Gymnasiums Nordenham haben die Abitur-Prüfungen erfolgreich hinter sich gebracht. Das beste Ergebnis erzielte Joshua-Alexander Bunz-Ebsen mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Knapp dahinter kam Freya Seltmann mit einer 1,1 ins Ziel.

Ihre Zeugnisse bekommen die Abiturienten an diesem Freitag bei der Entlassungsfeier überreicht. Beginn ist um 17 Uhr. Der Abi-Ball findet am Sonnabend, 6. Juli, ab 20 Uhr in der Friedeburg statt.

Die Namen der Abiturienten: Lucia Afonso, Ahmad Al Kadri, Dana Albers, Peer Baumgardt, Akin Bekci, Jonas Brendler, Moritz Budde, Joshua-Alexander, Michelle Bussler, Elif Beyza Cinni, Keany Cheyenne Dase, Martin Eggert, Fabienne Elsner, Elena Fehlauer, Lotta Freese, Luna Sigourney Fruhner, Anna Gergert, Luca-Pascal Göttler, Joanna Graczyk, Lars Ville Grüneisen, Bedran Gündogar, Songül Gündogar, Selman Gürbüz, Tom Hartmann, Marcel Heeren, Fenja Heinrichs, Yannik Herzog, Suliman Ibrahim, Luca-Fabio Ilenda, Luca Fabio, Hannah Jantzen, Özlem Karaboyun, Marc Kobbenbring, Léon-Jeremy Ingmar Kottke, Bogdan Kozar, Lena Nadine Krause, Alexander Kuckei, Nick Lemke, Karlotta Lippa, Paulina Lippa, Jesper Bennet Lohe, Bennett Mahn, Jonah Maier, Laura Mendelowski, Lea Meyer, Samantha Meyer, Larissa Müller, Madeleine Müller, Mervenur Mutu, Zoé Nienaber, Sinem Özcan, Maik Philipp, Louisa Plump, Jan Niklas Röben, Kea Rohde, Tim Rudolph, Chris Schellstede, Patrick Schiller, Lara Sophie Schmitz, Fenja Loreen Schnitger, Lena Schüler, Hanna Schwuchow, Alexander Seltmann, Freya Seltmann, Nergiz Sen, Lina Trüper, Alina Weibert, Loic Gregory Wempe, Moritz Wickner, Jonas Wittrock, Merten Wittrock, Ela Yildiz, Yara Zimmer.