Gymnasium Nordenham: In der Corona-Zeit neue Talente entdeckt

Nordenham Als Mitte März das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie heruntergefahren wurde, hat sich auch für viele Schüler der Alltag verändert. Die Kinder und Jugendlichen durften nicht mehr zur Schule gehen. Freunde treffen und viele weitere Freizeitbeschäftigungen waren plötzlich tabu. Aber der Kampf gegen die Langeweile kann durchaus kreativ machen. Claudia Vermeer, Lehrerin am Nordenhamer Gymnasium, wollte wissen, was die Schüler in ihrer Freizeit machen und hat zum „Corona Talent Contest“ aufgerufen.

Die Schüler haben Filme, Bilder und Tonaufnahmen für diesen Wettbewerb eingereicht. „Jeder einzelne Beitrag hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, berichtete Claudia Vermeer am Mittwoch bei der Preisübergabe. Die Schüler haben sich unter anderem mit Malen, Backen und Modellbau beschäftigt. Ein Schüler hatte das Gärtnern für sich entdeckt. Ein anderer hatte ein naturwissenschaftliches Experiment durchgeführt und auf Video festgehalten. Freda Oellrich aus der 5c hatte ein 32-seitiges Buch geschrieben. Ihr Beitrag hatte Claudia Vermeer erst auf die Idee des Corona Talent Contest gebracht.

Preise für ihre Beiträge bekamen: Yasmin Welz (5c), Jordis Leibecke (6c), Ella Dosdal (7b) und Henry Fuchs (10c) in der Kategorie Sport, Evelin Lorenz (9a), Klara Lübken (5d), Marlene Schelbach (10a) und Mia Körner (6b) in der Kategorie Backen, Niklas Collin (6a), Thor Freese (5b) und Clemens Holzreiter (6d) in der Kategorie Naturwissenschaften, Lina Sultani (6c), Lotta Freye (5d), Paul Locker (6d), Yelda Nur Bozkurt (8a), Johann Buhr (7b), Monique Brötje (8a), Fiona Spreen (8a), und Zoe Körner (9b) in der Kategorie Kunst sowie Freda Oellrich (5c) in der Kategorie Kreatives Schreiben.

Auch die Gewinner des Englisch-Wettbewerbs „The Big Challenge“ (die große Herausforderung) wurden am Mittwoch ausgezeichnet. Im fünften Jahrgang hatten Freda Oellrich (5c) und Anna Laverenz (5a) punktgleich die Nase vorn, im sechsten Jahrgang war es Finn Meljes (6c). Im siebten Jahrgang kamen Lasse Solbrig (7b) und Emma Jessen (7a) punktgleich auf Platz eins, im achten Jahrgang siegte Etienne Felko (8c) und im neunten Matteo Buhrmann (9d).

Die Gewinner konnten sich über Urkunden, Medaillen, Pokale sowie Einkaufsgutscheine und Sachpreise freuen, die Pamela Schneider vom Förderverein des Gymnasiums spendierte.