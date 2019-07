Nordenham Am Ende hatten die Lehrer die Nase vorn. Hauchdünn gewannen sie am Montagmorgen beim Abischerz am Gymnasium den Spaßwettkampf gegen die Schüler. Aber das Ergebnis war völlig nebensächlich. Im Vordergrund stand der Spaß. Und den hatten alle Beteiligten, sogar die Pauker, die auf die Bühne gebeten wurden und mehr oder weniger freiwillig im Sackhüpfen, Ballontanz oder anderen Spielen gegen die Schüler antraten.

„Abi Cetamol – endlich hat der Schmerz ein Ende“ – so lautet das Motto des Abi-Jahrgangs 2019. Am vergangenen Freitag hatten 72 Schüler ihre Abitur-Zeugnisse bekommen. Seitdem wird fast rund um die Uhr gefeiert. Am Montag hätten die Abiturienten eigentlich ausschlafen können. Stattdessen standen sie schon am frühen Morgen auf dem Pausenhof. Um 5.30 Uhr wurde dort die Bühne aufgebaut. Zur Schule hatte nur Zutritt, wer am Eingang etwas vorführte. Die einen trugen ein Gedicht vor, die anderen ein Lied. Wieder andere führten ein Tänzchen auf.

An regulären Unterricht war am Montag nicht zu denken. In der zweiten Stunde verstellten die Schüler das Mobiliar in den Klassenräumen. Anschließend wurden sämtliche Schüler nach draußen gerufen: Umzug durch die Stadt. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Abgesichert von der Polizei, zog der Tross fröhlich los. Bei der Rückkehr konnte der Abi-Scherz beginnen.

Hannah Jantzen und Chris Schellstede moderierten das Programm. Bei den Geschicklichkeitsspielen hatten die Lehrer in der Regel das Nachsehen. Chancenlos war zum Beispiel Björn-Sören Schlemmer, der nur mit dem Mund Äpfel aus seiner Wasserschale fischen sollte. Dafür trumpften die Lehrer beim Erkennen von Musik aus Fernsehserien groß auf. Zwischendurch gab’s spaßige Videosequenzen der Schüler auf einer Leinwand zu sehen.

Mit seinem Sieg konnte das Kollegium Schulleiter Clemens Pauer aus seinem Verließ befreien. Zwei Kidnapper aus dem Abi-Jahrgang hatten ihn entführt und nach dem Abi-Scherz wohlbehalten wieder zurückgebracht.

Für die Abiturienten ist der Feten-Marathon noch nicht beendet. Höhepunkt ist am kommenden Samstag der Abi-Ball in der Friedeburg.

