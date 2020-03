Nordenham Die Schülervertretung des Gymnasiums Nordenham kann in diesem Jahr die phänomenale Spendensumme von insgesamt 2200 Euro für gute Zwecke verteilen. Das Geld stammt aus den Erlösen des jüngsten Weihnachtsmarktes. „Beim Weihnachtsmarkt hat jede Klasse einen Stand. Von den Einnahmen geben die Klassen dann immer die Hälfte ab. So sind die 2200 Euro zusammengekommen“, erläuterte die Schülerin Lara Rößler.

Die Empfänger ihrer Spenden sucht die Schülervertretung aus. Für Tipps sind sie dabei natürlich immer dankbar. Ein solcher Tipp kam in diesem Jahr von Schulleiter Clemens Pauer, der das Kinderhospiz Wilhelmshaven vorgeschlagen hatte. Die SV, das sind Lara Rößler, Lene Hein, Henry Fuchs, Luca Priebe, Canik Keles, Maiko Pump und Smilla Lankenau, nahm den Hinweis nur zu gern auf. Und so bekam nun Manfred Eckhoff, der beim Kinderhospiz für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, im Gymnasium einen Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro überreicht.

„Wir sind immer sehr dankbar, denn sonst könnten wir das Hospiz nicht finanzieren“, sagte er. Das Kinderhospiz in Wilhelmshaven wurde vor sechs Jahren gegründet. Zwar werden die Kosten für die jungen Patienten zum größten Teil von den Krankenkassen bezahlt, doch die Kinder kommen oft mit ihren Eltern und Geschwistern in das Hospiz. „Und für die zahlt die Krankenkasse gar nichts“, machte Manfred Eckhoff deutlich.

Ebenfalls einen Scheck in Höhe von 1100 Euro nahm die Vorsitzende des Tiersuchdienstes Wesermarsch, Heidi Huth-Hinrichs, entgegen. Den Tiersuchdienst gibt es seit 2009. Die Mitglieder sind in der gesamten Wesermarsch unterwegs, berichtete Heidi Huth-Hinrichs. Dabei sei der Verein komplett auf Spenden angewiesen.

Vor kurzem hat der Tiersuchdienst sieben neue Mitglieder dazugewonnen, freute sich Heidi Huth-Hinrichs. Doch diese neuen Helfer müssen nun erst einmal mit der Grundausrüstung ausgestattet werden. Dazu gehören zum Beispiel Hundeleinen, Desinfektionsmittel und ein Chiplesegerät, berichtete die Vorsitzende den Gymnasiasten.

Auch der stellvertretende Schulleiter Dr. Sebastian Wegener war stolz auf die Schüler. „Ich bin jedes Jahr beeindruckt, wie viel Geld zusammenkommt. Man merkt, dass sich die Schüler auch Gedanken gemacht haben, wofür das Geld gespendet werden soll“, sagte er. Die Spendenaktion sei eine tolle Sache, die durch den persönlichen Einsatz der Schüler zustande komme.