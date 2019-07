Brake

Großeinsatz In Der Wesermarsch Kirche in Brake durch Feuer schwer beschädigt

Der Dachstuhl der aus dem 13. Jahrhundert stammenden St.-Bartholomäus-Kirche in Golzwarden stand in Flammen. In der Kirche sollte am Wochenende ein Festakt im 300. Todesjahr des Orgelbauers Arp Schnitger stattfinden. Der wurde am Donnerstag ebenso abgesagt, wie ein für Sonntag geplantes Gemeindefest.