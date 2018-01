Infomesse am Gymnasium

Nordenham Das Gymnasium Nordenham veranstaltet am Dienstag, 30. Januar, eine große Studien- und Berufsinfomesse. Bei der Veranstaltung präsentieren 35 Unternehmen, Hochschulen und Behörden ihre Ausbildungsangebote. Die Liste der Aussteller reicht von der Agentur für Arbeit über die Hanze Universität Groningen bis zur Nordenhamer Zinkhütte. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr haben junge Leute die Möglichkeit, sich an den Ständen und bei den verschiedenen Vorträgen zu informieren. Die Studien- und Berufsinfomesse ist auch Thema eines Elternabends, zu dem die Schulleitung des Gymnasiums für Montag, 29. Januar, einlädt. Der Elternabend beginnt um 19 Uhr.