Nordenham Die Flucht führte über das Schwarze Meer. Mehrere Stunden sind Hassan Abdulla und Mohammed Abjabri in einem völlig überfüllten Schlauchboot durchgeschaukelt worden, zusammen mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und vielen anderen Flüchtlingen. Immer wieder schwappte Wasser in das Boot. Es gab Kinder, die sich an die Vorstellung klammerten, eine Meerjungfrau würde neben dem Boot schwimmen und aufpassen, dass nichts passiert. Irgendwann erreichte die Gruppe, die in der Türkei gestartet war, die bulgarische Küste. Und damit hatten auch Hassan und Mohammed den gefährlichsten Teil eines langen Weges aus dem Irak bis nach Deutschland hinter sich.

Mohammed ist heute zehn Jahre alt, Hassan zwei Jahre älter. Vergnügt schwimmen die beiden Cousins im Becken des Störtebekerbades – auch dort, wo es so tief ist, dass sie nicht mehr stehen können. Mohammed springt schon vom Ein-Meter-Brett ins Wasser. Die beiden Jungs haben jetzt das Seepferdchen-Abzeichen bekommen. Dazu mussten sie eine 25-Meter-Bahn schwimmen, einen Ring vom Beckenboden fischen und vom Startblock ins Wasser springen. Vor einigen Wochen wäre das noch völlig undenkbar gewesen.

Bei den Erfahrungen, die die beiden Cousins gemacht haben, sei das auch kein Wunder, sagt Maria Klünner. Sie ist als Sozialarbeiterin im Jugendzentrum Jahnhalle beschäftigt. Den offenen Treff besuchen viele Flüchtlingskinder. Auch Hassan und Mohammed kommen regelmäßig. Irgendwann fragte Maria Klünner, wer Interesse hat, Schwimmen zu lernen. Hassan und Mohammed hatten große Lust, aber sie hatten auch Angst – große Angst. Und so war die Arbeit von Maria Klünner auch ein Stück Traumabewältigung.

Die Sozialpädagogin hat einige Hebel in Bewegung gesetzt, um den Kindern den Schwimmkursus zu ermöglichen. „Und ich bin froh, dass ich beim SV Nordenham so tolle Unterstützung bekommen habe“, sagt Maria Klünner. Sie schloss sich mit ihren beiden Schützlingen einem Bronzekursus an, den die ehrenamtliche Schwimmlehrerin Claudia Emmert-Mathes leitet. Finanziert wurde dieser Kursus mit Bildungsgutscheinen. Ende Oktober ging’s los. In kleinen Schritten die Angst überwinden – das war die große Herausforderung. Als das Störtebeker wegen Revisionsarbeiten vier Wochen geschlossen war, konnte sie mit Hassan und Mohammed ins Nordbad ausweichen. „Auch dort haben wir ganz viel Unterstützung bekommen, auch von den anderen Badegästen.“

Natürlich sind die Jungs, die beide die vierte Klasse der Grundschule Friedrich-August-Hütte besuchen, mächtig stolz, dass sie ihr Seepferdchen bekommen haben. „Ich habe mich sehr gefreut“, sagt Mohammed. Das Gleiche gilt für Hassan, dem es besonders viel Spaß macht, nach Ringen zu tauchen.

Beide würden gerne weitermachen mit dem Schwimmen. Aber wann und wie es für die Jungs weitergeht, ist noch nicht geklärt. Schwimmkurse sind beim SV Nordenham zurzeit sehr gefragt. So sehr, dass der Verein händeringend nach ehrenamtlichen Schwimmlehrern sucht, wie Claudia Emmert-Mathes erzählt. Auch sie freut sich, dass die beiden Jungs aus dem Irak ihre Ängste überwunden haben. Sie hat genau beobachtet, wie sich Hassan und Mohammed entwickelt haben. „Und dabei bekomme ich schon auch ein bisschen Pipi in den Augen“, sagt sie.