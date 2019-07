Nordenham Im Julius-Club geht es vor allem um das Lesen. Aber jetzt hatten die Kinder auch die Möglichkeit, sich mit technischen Themen zu beschäftigen. Bei der Veranstaltung „Be a Maker! Technik kreativ“ vermittelte Annett Wentow den Mädchen und Jungen einen Einblick in das kreative Programmieren. Die Informatiklehrerin aus Cuxhaven wurde dabei von Hendrik Schröder, dem stellvertretenden Leiter der Stadtbücherei Nordenham, sowie von Silke Forster und Jana Savelyeva unterstützt.

Bevor es mit der Arbeit am Computer losging, erläuterte Annett Wentow den fünf Teilnehmern die Grundlagen der Physik. Dabei zeigte sich, dass die Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren gute Kenntnisse auf diesem Gebiet haben.

Aktiv werden

Um das Wissen anzuwenden, programmierten die Kinder mit Hilfe der Software „Makey Makey“ einen Controller, indem sie mit Krokodilklemmen Knöpfe bauten. Das Signal wurde über ein USB-Kabel an einen Laptop weitergeleitet, wo es in eine Aktion übersetzt wurde. Damit konnten die Kinder auf dem Laptop Klavier spielen oder Pac-Man steuern.

Mit einer anderen Software ließen sie einen Lego-Roboter, an dem sie einen Stift befestigt hatten, Kurven zeichnen. Diese hatten sie zuvor programmiert. Auch ließen die Kinder den Roboter einige Runden durch die Bücherei drehen. „Man kann viel ausprobieren, es gibt eigentlich keine Grenzen“, sagte das Julius-Club-Mitglied Isabell Weiß.

Insgesamt 50 Jungen und Mädchen nehmen dieses Jahr am Julius-Club teil. Dazu sind Schüler aus den fünften bis achten Klassen eingeladen. Gerade in dem Alter von 10 bis 14 Jahren würden Kinder weniger oder gar nicht lesen, sagte Hendrik Schröder. „Es ist ein Versuch, dem Leseknick entgegenzuwirken“, so der stellvertretende Büchereileiter.

Die Abkürzung Julius steht für „Jugend liest und schreibt“. Für jedes gelesene und bewertete Buch erhalten die Kinder einen Stempel. Ab zwei Büchern wird eine Urkunde ausgestellt. Je mehr Bücher gelesen werden, desto höher fällt das Lesediplom aus. Die Angebote des Julius-Clubs sind kostenfrei.

Vielfältiges Angebot

Zehn Veranstaltungen finden anlässlich des Julius-Clubs in den Sommerferien statt. Jedes Kind wählt davon zwei aus und kommt für weitere auf eine Warteliste.

Die Stadtbücherei suche sich nach Möglichkeit externe Partner, um den Teilnehmern viel Abwechslung zu bieten, berichtete Hendrik Schröder. Zu den noch folgenden Veranstaltungen gehören eine „Harry-Potter-Übernachtung“ , ein Besuch des Technischen Hilfswerks und ein Bastelnachmittag auf der Kinder- und Jugendfarm im Seenpark. Das Julius-Club-Programm endet mit der Diplomübergabe am 21. August.