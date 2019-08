Nordenham 180 Bücherbewertungen haben die 47 Teilnehmer des Julius-Clubs in diesem Jahr abgegeben. Insgesamt standen 130 Bücher und 13 Hörbücher zum Ausleihen zur Verfügung. Bei der Abschlussveranstaltung in der Stadtbücherei Nordenham erhielten die Teilnehmer ihre Lese-Diplome. Ab zwei gelesenen und bewerteten Büchern bekamen die Kinder ein Diplom. Wer mehr als fünf Bücher gelesen und bewertet hatte, durfte sich sogar über ein Vielleser-Diplom freuen. „Das soll eine Art Anreiz für die Kinder sein, dann vielleicht doch noch ein fünftes Buch zu bewerten“, erzählt Sarah-Suela Jürkenbeck, Mitarbeiterin der Stadtbücherei.

In diesem Jahr stellte die Bücherei 14 einfache Diplome und 18 Vielleser-Diplome aus. Zu jedem Diplom gab es Schnürsenkel vom Julius-Club dazu. Während der Veranstaltung wurden zudem verschiedene Preise von Jutebeuteln über Notizbücher bis hin zu Trinkflaschen verlost.

Vielleser-Diplome

Zu den Viellesern gehörten zum Beispiel Mayra Schulze, Erik Münzberg, Emma Wiechering und Maximilian Pohn, die mit acht bewerteten Büchern alle den zweiten Platz belegten. Mit insgesamt 17 bewerteten Büchern schaffte es Fatwa Mammo auf Platz 1. Die Zwölfjährige hat in diesem Jahr zum ersten Mal bei dem Leseförderwettbewerb mitgemacht und möchte im nächsten Jahr gerne wieder dabei sein. Sie durfte sich über einen 15-Euro-Gutschein von der Buchhandlung von Bestenbostel freuen. Für die Zweitplatzierten gab es jeweils einen 5 Euro Gutschein für eine Eisdiele.

Die Bewertungen der Bücher erfolgen durch einen Bogen, der sich in jedem Buch befindet. Auf dem können die Leser Bewertungskriterien und Fragen zur Handlung des Buches beantworten. Für jede Bewertung vergibt die Bücherei anschließend einen Stempel im Lesepass. Anhand der Bewertungsbögen kann die Bücherei herausfinden, welche Bücher besonders beliebt sind.

Das meistgelesene Buch in diesem Jahr heißt „Freedom: Die Schmahamas Verschwörung“. Auch das Buch „Real Life – viel krasser als jedes Game“ von Armin Kaster zählt zu den am häufigsten ausgeliehenen Büchern.

Viele Veranstaltungen

Neben dem Lesewettbewerb organisiert das Bücherei-Team während der acht Wochen des Julius-Clubs verschiedene Veranstaltungen, an denen die Kinder kostenlos teilnehmen können. Die Teilnehmer konnten zum Beispiel Milchshakes mixen und dekorieren oder an Bastelaktionen teilnehmen. Am beliebtesten sei jedoch ­– wie in jedem Jahr – die Übernachtungsaktion in der Bücherei gewesen, erzählt Sarah-Suela Jürkenbeck. Die Übernachtung und die dazugehörige Schnitzeljagd wurden ganz unter dem Motto „Harry Potter“ ausgerichtet.

Das Projekt „Jugend liest und schreibt“ (Julius) wird von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale organisiert. 50 Büchereien in Niedersachsen unterstützen das Projekt und beteiligen sich an der Aktion. Der Julius-Club spricht Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren an. Es geht darum, den Spaß am Lesen und das Lesebewusstsein zu fördern.