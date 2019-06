Nordenham Pünktlich zum Sommeranfang am Freitag ist wieder das Projekt „Julius- Club – Jugend liest und schreibt“ gestartet. Das kostenlose Veranstaltungsformat der Stadtbücherei Nordenham richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis vierzehn Jahren und soll vor allem den Spaß am Lesen vermitteln, aber auch die Lesekompetenz, Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis der Mädchen und Jungen schulen.

Zu der Auftaktveranstaltung kamen 21 Kinder, darunter 6 Jungen. Gemeinsam enthüllten sie das Regal, in dem um die 120 top-aktuelle Bücher auf den lesefreudigen Nachwuchs warteten. Eine Jury, die sich aus Buchhändlern, Bibliothekaren und Stiftungsmitgliedern zusammensetzt, hatte den Lesestoff für die nächsten acht Wochen zusammengestellt.

Fantasy und Grusel

Das Spektrum umfasst Krimis, Liebesgeschichten, Historisches, Fantasy- und Gruselgeschichten. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die dystopischen Romane. Das sind Bücher, in denen es in einer fast schon zerstörten Welt um das Überleben geht.

Jedes Mitglied des Julius-Clubs erhielt am Freitag einen Stoffbeutel, einen Schlüsselanhänger und eine Clubkarte, auf der es für die gelesenen und persönlich rezensierten Werke einen Stempel gibt. Wer zwei davon bis Ende der Sommerferien vorweisen kann, erhält ein Julius-Diplom. Leseratten, die bis zum 28. Juli mindestens fünf Bücher schaffen, werden mit dem Vielleser-Diplom ausgezeichnet. Außerdem locken verschiedene Preise.

In den vergangenen Jahren gab es Vielleser, die es insgesamt auf stolze 70 bis 80 Rezensionen gebracht haben. Allerdings können die Bewertungen auch über Hörbücher, Comics und Kurzromane geschrieben werden.

Vor der Auftaktveranstaltung lagen 34 Anmeldungen vor. Hendrik Schröder, stellvertretender Leiter der Stadtbücherei, weiß aber aus Erfahrung, dass im Laufe der Zeit noch viele hinzukommen werden. „Ich denke, dass sich auch in diesem Jahr um die 70 Kinder an der Aktion beteiligen werden. Nicht heute, nicht morgen, aber bestimmt bis zum Ende der Ferien“, meinte er.

In den vergangenen Wochen hatte das Team der Bücherei bereits kräftig die Werbetrommel gerührt und die Oberschule Am Luisenhof und das Gymnasium aufgesucht. „Der Aufwand, den wir hier betreiben, lohnt sich“, betonte Hendrik Schröder.

Bücher und Waffeln

Für mehr als die Hälfte der 21 Kinder, die zu dem ersten Treffen mit Bücherauswahl, Waffelessen und anschließendem Dosenschießen gekommen waren, ist die Mitgliedschaft im Julius-Club eine Premiere. Zu der mit insgesamt 1500 Euro geförderten Ferienaktion gehören übrigens auch verschiedene Freizeitangebote wie spielerisches Programmieren, ein Ausflug und mehrere Kreativangebote. Die magische Harry-Potter-Übernachtung in der Bücherei ist schon ausgebucht. Aber das sollte einer Anmeldung für die mittlerweile 13. Auflage der Veranstaltung nicht im Wege stehen

In Niedersachsen nehmen rund 50 Bibliotheken an dieser Leseförderaktion teil, die von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen gefördert wird.