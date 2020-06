Kinderbetreuung in den Ferien

Nordenham Das Mehrgenerationenhaus an der Viktoriastraße 16 bietet eine Ferienbetreuung für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren an. Allerdings gelten wegen der Corona-Pandemie verschiedene Einschränkungen. Es dürfen nicht mehr als acht Kinder gleichzeitig die Einrichtung besuchen, teilt Anja Danowski mit, die zum Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses gehört. Die Kinderbetreuung wird für die Zeit von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 21. August, vorgehalten. Die Ferienbetreuung ist montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr geöffnet. In dieser Zeit wird auch ein Mittagessen angeboten. Betreuungszeiten können nur wochenweise gebucht werden. Berufstätige Eltern werden bei der Vergabe von Betreuungszeiten bevorzugt behandelt. Anmeldungen unter Telefon 04731/942820 entgegen.

