Nordenham „Bunte Farben“ lautete jüngst das Motto in der Ferienbetreuung des Mehrgenerationenhauses an der Viktoriastraße. Und besser hätten die Mädchen und Jungen dieses Motto kaum umsetzen können. Viele bunte und kreative Kunstwerke sind dort entstanden. „Wir haben jede Woche ein anderes Thema“, sagte Michel Bartsch, der die Ferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus leitet. Jedes Betreuer-Team hat sich für eine Woche der Ferien ein Thema überlegt. „Wir hatten schon eine Einhornwoche und eine Woche unter dem Motto Spielplätze Nordenham“, berichtete Michel Bartsch.

Tagespläne erarbeitet

Gemeinsam mit den Kindern wurden Tagespläne mit passenden Aktionen erarbeitet und ausgehängt. So konnten die Kinder planen, an welchen Angeboten sie teilnehmen wollten. Etwa 15 bis 25 Kinder nutzen die Ferienbetreuung täglich. Auch jetzt können Eltern ihre Kinder noch für die Betreuung anmelden. Obwohl die Ferien am 14. August enden, läuft die Ferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus noch bis zum 16. August. Denn die Einschulungen finden am Samstag, 17. August, statt. Eltern, deren Kinder in diesem Jahr eingeschult werden, hätten sonst zwei Tage überbrücken müssen, sagte Michel Bartsch.

Die Ergebnisse der „bunten Woche“ stellten die Mädchen und Jungen in einer Präsentation vor, für die sie auch beim Mittagstisch des Mehrgenerationenhauses kräftig die Werbetrommel gerührt hatten. Zur Präsentation trugen die jungen Künstler bunt bemalte T-Shirts. Auch die waren in der „bunten Woche“ von den Kindern bemalt worden.

Anmeldungen immer noch möglich Die Ferienbetreuung des Mehrgenerationenhauses läuft noch bis zum 16. August. Eltern können ihre Kinder immer noch anmelden. Die Kinder können für die ganze Woche oder auch nur für einzelne Tage angemeldet werden. Mehr Informationen bekommen interessierte Eltern im Mehrgenerationenhaus Nordenham unter Telefon 04731/942820. Die Betreuung ist für Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren geeignet. Montags bis freitags werden sie dort jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr betreut. Die Betreuung kostet 1,50 Euro pro Stunde. Ein Mittagessen kostet zusätzlich 2 Euro pro Tag.

Auf großen Leinwänden und auf Papier sind viele bunte Bilder entstanden. Drei verschiedene Techniken hatten die Kinder dafür genutzt. Die zehnjährige Jette Bohnhoff erläuterte die Sprühtechnik: „Wir haben ganz viele Farben benutzt: Gelb, Grün, Rot, Blau und Lila.“ Mit Sprühflaschen brachten sie die Farben auf die Leinwand. „Die Blätter hatten wir auf den Boden gelegt“, erklärte Jette das Vorgehen. „Dann haben wir unserer Fantasie freien Lauf gelassen“, sagte die Zehnjährige.

Der siebenjährige Ben Wessels stellte die Kleckstechnik vor. „Wir hatten verschiedene Farben, haben den Pinsel geschüttelt und so die Farbe drauf gekleckst“, berichtete er. Wie die Tupf-Technik funktionierte, erklärte die siebenjährige Mara Sophie Prohn. „Die Tupftechnik haben wir mit Schwämmen gemacht. Wir haben Rot, Gelb, Grün und Blau benutzt“, erzählte sie.

Beim letzten Bild waren dann die Gäste der Ausstellung gefragt. Denn dort stand nur eine weiße Leinwand. Die Mädchen und Jungen verteilten Sprühflaschen an die Besucher und so entstand während der Ausstellung ein weiteres knallbuntes Kunstwerk.

Erste Kundin

Besucherin Monika Cordes, die regelmäßig zum Mittagstisch in das Mehrgenerationenhaus kommt, gefielen die Bilder so gut, dass sie sich gleich nach dem Preis erkundigte. „Ich kaufe nur Dinge, die mir wirklich gefallen. Und man sieht, dass die Kinder hier sich Mühe gegeben haben“, sagte sie.

An der nächsten Station stellte der zehnjährige Michael Stiven Rodallega kleine Skulpturen vor. „Mit bunten Farben und Salzteig haben wir verschiedene Figuren gemacht“, erklärte er. Aus dem Salzteig hatten die Mädchen und Jungen zum Beispiel Schnecken, Blumen und Gesichter gestaltet, die sie dann selbst bemalt hatten. „Ich hab’ eine Schale für Schlüssel gemacht“, erzählte der siebenjährige Tylor Elias Heimbuscher stolz.

Im Anschluss an die Präsentation eröffnete der siebenjährige Lennox Meinen das Buffet aus Obst und Getränken, das die Kinder und Betreuer für die Gäste bereitgestellt hatten.