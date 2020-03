Neu Errichtete Mensa Eröffnet: Ein Raum zum Wohlfühlen in Atens

Nordenham In Zeiten knapper Kassen kommt es nicht häufig vor, dass der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth ein neues Gebäude einweihen darf. Daher war es für ihn ein besonders schöner Augenblick, als er die Mensa der Grundschule Atens am Freitag ihrer Bestimmung übergab. „Das war eines unserer größten Bauvorhaben seit langer Zeit“, sagte das Stadtoberhaupt mit einem Hinweis auf die Investitionskosten von 900 000 Euro. Den Löwenanteil dieser Summe steuerte der Bund bei, der die Stadt Nordenham bei dem Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 600 000 Euro unterstützte.

Speisesaal mit 80 Sitzplätzen Die Baukosten für die Mensa der Grundschule Atens belaufen sich auf rund 900 000 Euro. Der Bund steuerte Fördermittel in Höhe von 600 000 Euro aus einem Investitionsprogramm bei. Den Rest musste die Stadt Nordenham als Schulträgerin aufbringen. 130 Quadratmeter ist der Speisesaal groß. Er ist mit 80 Sitzplätzen ausgestattet. Etwa zehn Monate hat die Bauzeit betragen. Die Arbeiten begannen im Frühjahr 2019. Das Essen bekommt die Schule morgens von dem Catering-Unternehmen Geschmackslabor in Bremerhaven geliefert. Es wird vor Ort in Konvektomaten erwärmt. Für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Atens haben sich 60 Mädchen und Jungen angemeldet. Dieses Angebot wurde durch die Errichtung der Mensa ermöglicht.

Carsten Seyfarth verheimlichte nicht, dass es von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung ein langer Weg war. Etwa drei Jahre gingen ins Land, bis die Schule die für die Ganztagsbetreuung erforderliche Mensa in Betrieb nehmen konnte. „Einige hatten schon Zweifel, ob da noch etwas draus wird“, sagte der Bürgermeister. Umso größer sei jetzt die Freude über das „tolle Gebäude“.

Zur Einstimmung hatten Kinder der Grundschule Atens die Gäste der Einweihungsfeier mit einem extra für diesen Zweck einstudierten Lied begrüßt. „Wenn du hereinkommst, sei gut gelaunt“, sangen die Mädchen und Jungen. Die gute Laune kam auch sogleich auf, denn der lichtdurchflutete Speisesaal mit seiner hellen Farbgebung und dem nagelneuen Mobiliar sorgt für eine freundliche Willkommensatmosphäre.

Schulleiterin Birgit Wulf bezeichnete den Saal als „einen Raum zum Wohlfühlen“ und hob die gelungene Konzeption hervor. Die Architektin Silja Wessels lobte sie für die durchdachte Farbgestaltung, die die Themen Wasser (Blau) und Erde (Braun) aufgreift. Dazu passen die großen Fenster im Bullaugenformat.

Das rund 130 Quadratmeter umfassende Herzstück der Mensa will die Schule nicht nur als Speisesaal nutzen, sondern auch als Veranstaltungsraum. „Hier soll ein soziales Miteinander stattfinden“, sagte Birgit Wulf.

Mit der Inbetriebnahme der Mensa konnte die Grundschule eine Ganztagsbetreuung anbieten. Die Resonanz fiel laut Birgit Wulf größer als erwartet aus. Etwa 60 Kinder wurden für die Anfang Februar gestartete Ganztagsbetreuung angemeldet.