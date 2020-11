Oberschule 1 in Nordenham: Neuer stellvertretender Direktor ist kein Unbekannter

Nordenham Mark Stelling hat jetzt den Posten als stellvertretender Direktor der Oberschule 1 an der Pestalozzistraße angetreten. Damit ist das Schulleitungsteam wieder vollständig besetzt. Neben der Oberschuldirektorin Tanja Buse gehören dazu die 2. Konrektorin Ines Locker-Wolf und der Didaktische Leiter Martin Koch.

Wirtschaft und Sport

Mark Stelling war bisher Didaktischer Leiter an der Oberschule in Elsfleth. Nun kehrt Mark Stelling, der in Oldenburg wohnt, in seine Geburtsstadt zurück. 1998 machte er am Gymnasium Nordenham sein Abitur. Anschließend zog es ihn in die Wirtschaftspraxis: Er absolvierte eine Ausbildung zum Tischler in einem Nordenhamer Betrieb. Nach einem Jahr Berufserfahrung wechselte er an die Universität Oldenburg zum Lehramtsstudium für die Fächer Wirtschaft und Sport.

Nach der praktischen Lehramtsausbildung an der Haupt- und Realschule Eversten kam Mark Stelling 2009 an die Oberschule Elsfleth. Auch die Oberschule 1 in Nordenham ist ihm nicht fremd. Während seines Studiums absolvierte er dort bereits ein Praktikum.

Im vergangenen Jahr unternahmen Schüler und Lehrer der Oberschulen in Nordenham und Elsfleth eine Ski-Klassenfahrt, an der auch Mark Stelling beteiligt war. Skifahrten möchte er auch in Zukunft weiterführen und als festes Programm für sportbegeisterte Schüler etablieren.

Dass sportliche Betätigungen auch seine Freizeit bestimmen, verwundert angesichts seines Familienstammbaums nicht. Sein Vater Wolfgang Stelling ist nicht nur als Sportlehrer bekannt, sondern ebenso als engagierter Übungsleiter im SV Nordenham.

Mark Stelling freut sich auf die Arbeit im Schulleitungsteam – wobei ihm die Betonung des Teamgedankens besonders wichtig ist. An der Oberschule 1 werden in diesem Schuljahr 640 Schülerinnen und Schüler in 26 Klassen unterrichtet. Rund 60 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter an der OBS 1 tätig.

Inklusionsunterricht

Schulleiterin Tanja Buse und das Kollegium heißen Mark Stelling herzlich willkommen und danken gleichzeitig dem Lehrer Dennis Kreikebohm und der Konrektorin Ines Locker-Wolf, die die Aufgaben in der Zwischenzeit kommissarisch erfüllt haben und Mark Stelling nun in seine neue Tätigkeit einarbeiten. Dennis Kreikebohm besetzt zukünftig eine Funktionsstelle für Inklusionsunterricht an der Oberschule 1.