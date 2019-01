Nordenham Im Sommer vergangenen Jahres hat die Leiterin der Oberschule I in Nordenham, Heidrun Beck, die Schule verlassen, um in den Ruhestand zu treten. Ist das Auswahlverfahren für ihre Nachfolge in der Schulleitung inzwischen abgeschlossen? Wird – wie in Schülerkreisen bereits zu hören ist – die bisherige didaktische Leiterin Tanja Buse neue Schulleiterin?

Laufendes Verfahren

Das Kultusministerium in Hannover, das die letzte Entscheidung in dieser Personalangelegenheit trifft, bestätigte dies am Montag auf Anfrage der NWZ nicht.

Jasmin Schönberger, stellvertretende Ministeriumssprecherin, teilte auf entsprechende Fragen der NWZ am Montag lediglich mit: „Das Besetzungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus laufenden Verfahren keine Zwischenstände kommunizieren können. Sobald das Besetzungsverfahren abgeschlossen ist, informiere ich Sie gerne hierüber.“

Somit bleibt vorerst offen, ob die Oberschule I an der Pestalozzistraße bereits zum neuen Schulhalbjahr (ab 1. Februar) oder später eine neue Schulleiterin oder einen neuen Schulleiter bekommen wird – und auch, wer das sein wird.

Klar ist aber bereits jetzt, dass Ingo Voss, der seit August vergangenen Jahres kommissarischer Schulleiter ist, zum Ende dieses Halbjahres Ende Januar die Oberschule I verlassen wird. Er werde zur Oberschule Ganderkesee abgeordnet, teilte der 42 Jahre alte Pädagoge am Montag auf entsprechende Nachfragen der NWZ mit.

Die Schule in Ganderkesee liege wesentlich näher als Nordenham an seinem Wohnort Hude. Er werde die Oberschule I in Nordenham dennoch vermissen, so Ingo Voss, zumal er hier fast zehn Jahre tätig gewesen sei – als Lehrer, dann auch als Konrektor, als stellvertretender Direktor und seit August vergangenen Jahres als kommissarischer Schulleiter.

Wechsel 2009

Nach dem Studium in Vechta war Ingo Voss zunächst in der Justizvollzugsanstalt Vechta, in der Erwachsenenbildung und ab 2004 für den Europäischen Sozialfonds und für Bildungswerke tätig gewesen. Im August 2009 fing er dann als Lehrer an der Oberschule in Nordenham an.

„Hier in Nordenham habe ich als Lehrer laufen gelernt“, blickt er sehr zufrieden zurück. Von der ehemaligen Schulleiterin Heidrun Beck habe er unter anderem gelernt, die Balance zwischen Strenge und Spaß beim Umgang mit Schülern zu halten. Auch habe er gelernt, dass Schüler keine Angst vor Lehrkräften haben sollen, sondern ihnen respektvoll gegenübertreten sollen.

Als besondere Stärken der Oberschule I an der Pestalozzistraße in Nordenham bezeichnet der scheidende kommissarische Leiter das „tolle Lehrerkollegium“ und ebenso die Schüler, weil sie nicht „Randale“ machen, sondern sich mit der Schule identifizieren.

Ingo Voss fügt hinzu: Das Schöne an dieser Schule in Nordenham sei, dass es heiße, hier werde streng unterrichtet – Tatsache aber sei, dass hier auch genauso viel gelacht wird, so der scheidende kommissarische Leiter.