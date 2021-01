Rückkehr nach Nordenham: Aus der Ferne die Heimat lieben gelernt

Nordenham Mareike Suhr-Krippner war während ihrer Schulzeit in Südafrika, hat nach ihrem Abi ein Jahr lang in den USA gelebt und anschließend in zwei unterschiedlichen Städten studiert. Klingt nicht so, als würde sie an ihrer Heimatstadt Nordenham hängen. Aber so ist es. Und mittlerweile ist sie zurückgekehrt.

„Ich muss ehrlich sagen, dass ich während meiner Schulzeit nicht der größte Nordenham-Fan war und erst einmal woanders hin wollte“, sagt die 26-Jährige. „Doch je länger ich weg war, desto klarer wurde mir, dass ich auf jeden Fall wieder zurückkommen möchte.“

Abstand hat gut getan

Mareike Suhr-Krippner hat zunächst zwei Semester Politikwissenschaften in Münster studiert. „Ich war schon immer politisch interessiert, habe dann aber doch gemerkt, dass es für mich eher ein Hobby ist“, sagt sie.

Nach ihrer Zeit in Münster ist sie nach Oldenburg gezogen, um dort auf Lehramt zu studieren. Das Studium hat sie mittlerweile beendet. Aktuell macht sie ihr Referendariat an der Grundschule in Abbehausen und wohnt seit Anfang des vergangenen Jahres wieder in Nordenham. Durch den Abstand ist ihr bewusst geworden, welche Vorteile ihre Heimatstadt zu bieten hat.

„Für mich als Grundschullehrerin gibt es hier sehr gute berufliche Perspektiven“, sagt Mareike Suhr-Krippner. Außerdem schätzt sie das Umland und auch die Nähe zu Butjadingen. „Wir leben da, wo andere Urlaub machen“, sagt sie, „die größeren Städte wie Oldenburg und Bremen sind trotzdem schnell zu erreichen.“

Die 26-Jährige freut sich außerdem über die wieder wachsende Gastronomieszene in Nordenham. „Und ich mag den Wochenmarkt sehr“, sagt die angehende Lehrerin.

Auch in ihrem Berufsalltag sieht sie einige Vorteile darin, in einer Kleinstadt zu leben. Laut Mareike Suhr-Krippner gibt es viele Möglichkeiten, die Schule und die Stadt mitzugestalten und eigene Ideen einzubringen. „Ich glaube, in einer größeren Stadt ist es schwieriger, etwas zu bewegen“, erzählt sie.

Neue Hobbys

Seitdem Mareike Suhr-Krippner wieder in Nordenham ist, hat sie neue Hobbys begonnen. Seit Beginn vergangenen Jahres ist sie Mitglied im Kirchenchor Magnificat. Außerdem ist sie nun politisch bei den Grünen engagiert. „Ich habe ganz stark gemerkt, wie willkommen man überall ist und dass sich die Einrichtungen und Vereine über neue junge Leute freuen, die nachhaltig dabei bleiben möchten“, sagt Mareike Suhr-Krippner.

Offen und bunt

Politisch möchte sie sich für eine offene und bunte Gesellschaft in Nordenham einsetzen. „Außerdem ist mir Inklusion, vor allem als persönliches Anliegen, sehr wichtig“, sagt sie, „ich wünsche mir, dass niemand ausgeschlossen wird.“