Nordenham Ob talentierte Kinder in der Schule gute Noten haben, hängt ganz wesentlich davon ab, ob ihre besonderen Talente im Unterricht überhaupt gefragt sind. Das ist nicht immer der Fall. Und auch deshalb gibt es in Nordenham die Begabtenförderung. Das jahrgangs- und schulübergreifende Projekt macht den Schülern Angebote, die in einem ganz bestimmten Bereich ihre Stärken haben. Organisiert werden sie vom Kooperationsverbund (KOV) Nordenham, der vor zweieinhalb Jahren gegründet wurde und der jetzt erstmals einen Talenttag veranstaltet. Am Freitag, 26. Oktober, findet er im Nordenhamer Gymnasium statt.

Sarah Ahrens, Lehrerin am Gymnasium, hat das Programm für den Talenttag mit ausgearbeitet: Es soll elf verschiedene Angebote geben. So begibt sich eine Gruppe zum Beispiel auf die Spuren von Galileo Galilei. Eine andere soll die Wasserqualität der Weser analysieren. Es gibt unter anderem einen englischen Filmclub, einen Debattierclub, Matheforscher und eine Gruppe, die sich mit Go beschäftigt, das ist ein strategisches Brettspiel aus China.

Am Talenttag können alle Schüler aus der nördlichen Wesermarsch teilnehmen. Voraussetzung ist, dass sie eine Empfehlung eines Fachlehrers bekommen. Das, was die Schüler in den sechs Stunden an regulärem Unterricht verpassen, müssen sie allerdings nachholen.

Die Grundidee des KOV-Angebots besteht darin, nicht nur schwächere Schüler zu fördern, sondern auch solche, die in einem bestimmten Bereich besonders begabt sind, sagt die Koordinatorin Vera Eckermann. Das müssen nicht zwangsläufig die Überflieger sein, die in allen Fächern stark sind. Das können auch Schüler sein, die ihre eigentlichen Talente im regulären Unterricht nicht zeigen können. In den KOV-Angeboten können sie das. „Solche Erfolgserlebnisse sind wichtig für die Schullaufbahn. Sie stärken das Selbstbewusstsein“, sagt Sarah Ahrens. Und dieses gestärkte Selbstbewusstsein helfe ihnen auch bei den Herausforderungen des regulären Unterrichts.

Mit dem Talenttag versucht der Kooperationsverbund, die Begabtenförderung auf eine größere Basis zu stellen. Bisher gab es ausschließlich Angebote, bei denen die Schüler wöchentlich zusammenkommen, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten. Die gibt es auch nach wie vor. Und auch hier gibt es noch freie Plätze, zum Beispiel in dem Angebot Video und Fotografie, das an der Oberschule Am Luisenhof läuft. Allerdings hat Vera Eckermann die Erfahrung gemacht, dass es gewisse Hemmschwellen und Hindernisse gibt. Zum einen ist es für Schüler nicht ganz einfach, regelmäßig Angebote in weiter entfernten Schulen wahrzunehmen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen zudem, dass Grundschüler sehr offen sind für Angebote, die am Gymnasium stattfinden, manch ein Oberschüler dagegen Vorbehalte hat. Mit dem Talenttag will der Kooperationsverbund mehr Schüler erreichen. Ein zweiter Talenttag ist bereits für den 28. Januar 2019 angesetzt.