Nordenham Plastikabfälle aller Art, Getränkedosen, Scherben: Die Vermüllung der Schulhöfe und Grünanlagen hatte im Sommer ein derartiges Ausmaß angenommen, dass den Lehrern und Eltern des Gymnasiums und der Oberschule I der Kragen platzte. Sie forderten den Landkreis Wesermarsch und die Stadt Nordenham auf, Abhilfe zu schaffen. Das hat die Kreisverwaltung zum Anlass genommen, einen Runden Tisch einzuberufen. Inzwischen gibt es auf Empfehlung dieser Arbeitsgruppe ein Maßnahmenpaket, mit dem der Landkreis als Schulträger das Problem der illegalen Abfallentsorgung unter Kontrolle bringen will. Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt, weitere sollen folgen. Unter anderem ist beabsichtigt, Schilder aufzustellen. Sie haben folgenden Wortlaut: „Der Aufenthalt von schulfremden Personen ist nach 21 Uhr untersagt. Das Hinterlassen von Müll und Unrat ist verboten. Das Gelände wird videoüberwacht. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.“

Runder Tisch

An dem Runden Tisch waren die beiden Schulleitungen, die Elternvertretungen, der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth, die Polizei und die Kreisverwaltung beteiligt. Es herrschte Einigkeit darüber, dass das Außengelände der Schulen nicht eingezäunt werden sollte, da auch außerhalb der Schulzeit die Gebäude und Freiflächen wichtige Anlaufpunkte für die Bevölkerung darstellen. Außerdem verlaufen viel genutzte Wege über die jeweiligen Schulgelände, die bei einer Einzäunung abgeschnitten würden.

Um zu verhindern, dass ungebetene Besucher die Flächen vermüllen und und es zu Vandalismus kommt, verständigte sich Gruppe einvernehmlich auf mehrere Handlungsansätze.

Ziel ist zum einen, die „unsachgemäße Nutzung der Freiflächen“ zu unterbinden. Zum anderen soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei Bedarf gegen die Verursacher der Müllprobleme und Beschädigungen vorgehen zu können.

So sollen demnächst Hinweisschilder an den Eingängen aufgestellt werden, damit die Bereiche klar als Schulgelände zu erkennen sind. Das ist nicht zuletzt wegen der Rechtslage von Bedeutung. Die Beschilderung versetzt sowohl die Schulen als auch die Polizei in die Lage, sich auf eindeutige und für alle sichtbare Regelungen zur Nutzung der Flächen berufen zu können. Verstöße können und sollen in Zukunft entsprechend geahndet werden.

Hecken stutzen

Weiterhin beschlossen die Teilnehmer des Runden Tisches, Sträucher und Hecken zurückschneiden zu lassen, um das Gelände offener zu gestalten. Auf diese Weise sollen unerwünschte Partygruppen abgeschreckt werden, die bislang die Verstecke in den Grünanlagen für nächtliche Treffen genutzt haben. Diese Grünpflege- und Rückschnittmaßnahmen sind nach Angaben der Kreisverwaltung bereits in den Herbstferien erfolgt.

Zudem ist geplant, die Beleuchtung – vor allem im Bereich der Wege – zu verbessern. Je nach örtlichen Begebenheiten gibt es dafür Konzepte, die jetzt umgesetzt werden sollen.

Schon erledigt ist der Rückbau des grünen Klassenzimmers auf dem Gelände des Gymnasiums. Im Zuge der Arbeiten war teilweise ein Bodenaustausch erforderlich, weil sich dort so viele Scherben angesammelt hatten. Darüber hinaus will die Kreisverwaltung auf dem Areal des Gymnasiums den verschmutzten Kunststoffbelag des Spielfeldes reinigen lassen. Auch diese Maßnahme soll kurzfristig in Angriff genommen werden.