Nordenham Die sechs Nordenhamer Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und deren Angehörige sind in Sorge wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen. „Selbsthilfe ist ein ganz wichtiger Baustein der Arbeit mit Suchtkranken. Es wird aber zunehmend schwieriger, zur regelmäßigen Teilnahme zu motivieren“, sagt Birthe Voß. Sie leitet die Fachstellen Sucht des Diakonischen Werkes Oldenburg in Nordenham und Brake. Sie fügt hinzu: „Das ist aber kein besonderes Nordenhamer oder Wesermarsch-Problem, sondern ein bundesweites Phänomen. Gerade junge Leute nutzen zunehmend nur soziale Medien.“

Persönliches Gespräch

Das persönliche Gespräch mit Menschen, die von der gleichen Krankheit betroffen sind, könne eben nicht über Internetkontakte geführt werden. In einer Selbsthilfegruppe könnten Betroffene und Angehörige sehr gut voneinander lernen, sich Mut machen und so das eigene Leben positiv verändern.

Das haben in einem Gespräch mit der NWZ auch Diplom-Sozialpädagogin Birgit Engbert, die im Nordenhamer Büro arbeitet, und Mitglieder aus allen sechs Selbsthilfegruppen deutlich gemacht. Alle engagieren sich gemeinsam im „Arbeitskreis Sucht“.

sechs Gruppen Die Anonymen Alkoholiker in Nordenham treffen sich montags ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus und sind erreichbar unter Telefon 4224 und Telefon 248155. Die Angehörigen-Gruppe AL-ANON ist erreichbar unter Telefon 248155 und Telefon 1495. Die Begegnungsgruppe des Blauen Kreuzes trifft sich dienstags ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus und ist erreichbar unter Telefon 6430 und 80721 uns 7615 sowie für Stadland unter Telefon 04732/183748. Die Freie Selbsthilfegruppe Einswarden trifft sich dienstags um 19.30 Uhr im Mehrzweckhaus in Einswarden und ist erreichbar unter Telefon 206133 oder 5852. In Friedrich-August-Hütte trifft sich montags ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus die Freie Selbsthilfegruppe FAH (erreichbar unter Telefon 2498546). Die Gruppe für Spieler trifft sich dienstags von 19 bis 20.30 Uhr im Martin-Luther-Haus (erreichbar unter 21661).

Eines des Mitglieder merkt an: „Vielleicht haben wir heute ein etwas verstaubtes Image, weil viele nur an das Bild eines Stuhlkreises mit Kerze in der Mitte denken.“ Grundprinzip sei und bleibe, dass alle Gespräche in Selbsthilfegruppen streng vertraulich sind. Alles, was in der Gruppe gesagt wird, bleibe in der Gruppe. Und: Selbsthilfe sei und bleibe etwas Freiwilliges. Jeder entscheide allein, wieviel er von sich preisgibt.

Es dürfe auch gelacht werden, vom Thema abgewichen und über den Tellerrand geguckt werden, so ein anderes Mitglied. In Selbsthilfegruppen zeige sich: „Das Leben ist deutlich schöner ohne Alkoholabhängigkeit.“

Birthe Voß verweist auch auf die guten Gründe für den Besuch einer Selbsthilfegruppe, die in einer Broschüre der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren genannt werden. Danach kommt die Krise manchmal aus dem Nichts. Dann hilft die Gruppe, die gefährliche Zeit zu überbrücken und trocken zu bleiben oder nicht wieder zu zocken. Und wenn doch ein Rückfall nicht abgewendet werden kann, fängt die Gruppe die Betroffenen auf.

85 Prozent bleiben stabil

Nach der Therapie unterstützen Gruppen beim Übergang in ein stabiles Leben ohne Suchtmittel. Es ist wissenschaftlich erwiesen, das 85 Prozent der Teilnehmer nicht rückfällig werden.

Alle Teilnehmer sind gleichwertig. Es gibt keinen Chef. Jeder wird akzeptiert und geschätzt, wie er ist. Das gilt auch für Neulinge.

„Mit dem Ausstieg aus der Sucht mithilfe einer Behandlung ist es in der Regel nicht getan, sondern man muss sein ganzes weiteres Leben achtsam sein“, unterstreicht Birthe Voß. „Dafür sind Selbsthilfegruppen eine gute Unterstützung. Damit kann man auch aus einer Isolation herauskommen und Kontakte zu Netzwerken knüpfen.“

Eine Frau aus der Angehörigengruppe der Anonymen Alkoholiker hat diese Erfahrung gemacht: „In persönlichen Gesprächen kann man Erfahrung, Kraft und Heilung sehr gut miteinander teilen.“ Ein Mann aus der Gruppe des Blauen Kreuzes ergänzt: „Es geht auch darum, Abstinenz glaubhaft vorzuleben. Das geht nur persönlich.“

Die Sucht annehmen, eigenverantwortlich etwas dagegen tun und erkennen, dass auch ein abstinentes Leben Spaß macht – das kann man, so die Erfahrung von Birthe Voß, besser in einer Gruppe schaffen. Ein Selbsthilfegruppe-Mitglied unterstreicht: Das Internet könne ein Einstieg sein, auch Online-Beratung könne helfen. „Aber jeder Mensch lebt von persönlichen Kontakten.“

• In der Nordenhamer Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes (Bernhardstraße 3) trifft sich jeden Montag von 10 bis 11 Uhr eine offene Gruppe. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Fachstelle ist erreichbar unter Telefon 88040.