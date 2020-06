Weser-Bildungsverein In Nordenham: Viel mehr als Lernförderung im Angebot

Nordenham „Ich kannte Kinder, die Probleme dabei hatten, in der Schule mitzukommen. Gleichzeitig wusste ich von Lehrern, die Zeit und Lust hatten, diesen Kindern zu helfen.“ Ahmed Akdogan erzählt davon, wie im Jahr 2009 die Idee entstand, den Weser-Bildungsverein zu gründen. Gestartet wurde damals mit gerade einmal vier Schülern. Heute, elf Jahre später, sind es rund 60. Seit April 2019 wird in der Nordenhamer Innenstadt an der Marktpassage 7 unterrichtet. Elf Lehrer gehören mittlerweile zum Team.

Der Verein bietet unter anderem Lernförderung und Hausaufgabenhilfe an. Ahmed Akdogan ist sich darüber bewusst, dass nicht alle Eltern ihren Kinder bei den Hausaufgaben oder der Vorbereitung für Prüfungen helfen können. „Das übernehmen wir dann", sagt er. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt.

Neue Herausforderungen

Von den Auswirkungen der Corona-Krise ist auch der Weser-Bildungsverein nicht verschont geblieben. Im März musste er, genau wie die Schulen, den Unterricht einstellen. Doch das blieb nicht lange so. „Nur eine Woche fand gar kein Unterricht statt“, sagt Ahmed Akdogan. Die ungewöhnliche Situation wurde genutzt, um den Verein zu digitalisieren und Online-Unterricht anzubieten. Dabei gab es aber auch Schwierigkeiten. „Wir haben viele pensionierte Lehrer. Denen kann man nicht einfach sagen, dass sie jetzt Online-Unterricht machen sollen. Da muss man erst einmal einiges erklären“, erzählt Ahmed Akdogan. Auch für manche Schüler war es schwierig, am Online-Unterricht teilzunehmen, weil sie nicht über die erforderlichen Geräte verfügten.

Der Weser-bildungsverein in Nordenham Der Verein bereitet sich momentan auf das neue Schuljahr vor, in dem ein großer Andrang erwartet wird. Durch den Schulausfall haben die Schüler vieles verpasst, was im Nachhinein aufgearbeitet werden muss. „Das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Ahmed Akdogan. Neue Lehrer sind deshalb immer willkommen. Wer Interesse hat, den Verein zu unterstützen, kann sich jederzeit telefonisch unter 04731/8698291 melden. Präsenz-Unterricht darf neben dem Online-Angebot inzwischen wieder stattfinden. In den großen Räumlichkeiten des Weser-Bildungsvereins ist es kein Problem, genügend Abstand untereinander zu halten und die Hygienevorschriften zu beachten. Der Verein hat sein Domizil an der Marktpassage 7. Durch die Corona-Krise und die dadurch zunehmende Digitalisierung ist aufgefallen, dass viele Menschen Hilfe in Sachen Technik benötigen. Der Weser-Bildungsverein plant deshalb im Juli eine kostenlose Schulung für alle, die Schwierigkeiten in der digitalen Welt haben. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Trotz anfänglicher Probleme ließ sich die Zeit der Schließung durch den digitalen Unterricht gut überbrücken. Da die Kinder keine Schule hatten, konnte auch vormittags unterrichtet werden. „Jede Krise ist auch eine Chance und Herausforderung“, betont Ahmed Akdogan.

Marketing erweitert

Seit Anfang Mai bekommt der Verein Unterstützung von Sherin Wefer. Die 22-Jährige Nordenhamerin hat 2017 ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Brake gemacht. Zur Zeit studiert sie Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation an der Fachhochschule in Kiel. In diesem Semester stand ein Pflichtpraktikum an. „Durch Corona ist aus meinem eigentlich geplanten Praktikumsplatz nichts geworden“, sagt Sherin Wefer.

Zufällig hat sie davon erfahren, dass der Weser-Bildungsverein Unterstützung in Sachen Marketing und Social Media sucht. Nach einem ersten Gespräch war entschieden, dass die Studentin ihr sechswöchiges Praktikum beim Weser-Bildungsverein absolvieren kann. Schnell wurden erste Pläne für neue Marketingmaßnahmen geschmiedet.

Ahmed Akdogan erzählt, dass er sich schon seit Längerem eine Person gewünscht hat, die sich hauptsächlich um das Marketing kümmert. Denn von der Arbeit, die der Verein betreibt, wissen bisher nur wenige Leute. Der Weser-Bildungsverein ist jetzt auf Facebook und Instagram zu finden. Zusätzlich soll in Kürze die Homepage erneuert werden. In den vergangenen Wochen wurden außerdem Außenwerbung angebracht und Visitenkarten und Flyer gedruckt, um den Verein bekannter zu machen. Die sechs Wochen des Praktikums sind mittlerweile vergangen. Sherin Wefer wird den Weser-Bildungsverein aber weiterhin unterstützen.

Hilfe bei Bewerbungen

Mittlerweile ist aus dem Verein eine richtige Gemeinschaft geworden. Teamarbeit ist für Ahmed Akdogan das A und O. Ganz nach dem Motto „Die Schwächeren fördern, die Stärkeren fordern“ helfen sich die Schüler untereinander. „Die jüngeren Schüler sehen die älteren als Vorbilder“, sagt Ahmed Akdogan. Für die Lehrer sei es inzwischen eine Mission geworden, den Schülern etwas beizubringen und mit auf den Weg zu geben.

Nicht nur in schulischen Angelegenheiten steht der Weser-Bildungsverein den Kindern und Jugendlichen zur Seite. „Schülern, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, helfen wir dabei, Bewerbungen zu schreiben“, sagt Ahmed Akdogan. Für die Zukunft ist geplant, eine Foto-Ecke einzurichten, um dann auch Bewerbungsfotos schießen zu können. „Wir möchten ein komplettes Service-Paket anbieten.“