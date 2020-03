Gemeinde Ovelgönne sagt Ausschusssitzung ab

Ovelgönne Eigentlich sollte im Ausschuss für Bildung und Familie der Gemeinde Ovelgönne an diesem Montagabend über Investitionen in der Tagesbetreuung, die Bedarfsplanung Kindertagesstätten für das Kitajahr 2020/2021, den Antrag des Elternvereins Großenmeer-Oldenbrok zur Anschaffung von Möbeln und Ausstattung für die neue Kindergartengruppe in der Kita Nordlicht sowie die Erweiterung der Außenstelle des Hortes der Kita Nordlicht gesprochen werden. Nun wurde die Sitzung vorsichtshalber abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Den neuen Termin will die Gemeinde rechtzeitig mitteilen.