Ovelgönne Frei nach dem bekannten Schlagertext „Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an“ präsentierte sich jetzt der Jahrgang 1952 beim Klassentreffen in Ovelgönne mit großem Tatendrang. Damals war die Einschulung 1959 noch im Frühjahr – zu Ostern mit 22 Einschülern. Klassenlehrerin war die nun 83-jährige Gudrun Teebken. Die Wardenburgerin wäre gerne dabei gewesen, war aber leider unabkömmlich.

Vor den Sommerferien 1968 folgte die Entlassung der Jungen und Mädchen. Zuvor war vor wenigen Jahren die 9. Klasse eingeführt worden. Die Neuntklässler waren dann aus allen Schulen der Gemeinde Ovelgönne im letzten Jahr in der Ovelgönner Schule vereint. Aus der Abgangsklasse waren die damaligen Schüler von Hauptorganisator Brigitte Schenk zu diesem Treffen eingeladen worden. Es fanden sich nun dreiundzwanzig 66er ein. Die Organisatorin: „Es war erst die zweite Zusammenkunft. Einige haben sich 50 Jahre nicht gesehen. Die meisten leben hier heimatverbunden, in der mittleren Wesermarsch oder angrenzenden Landkreisen. Die weiteste Anreise hatte ihr Prominenter, „die plattdeutsche Stimme des Nordens“, Gerd Spiekermann aus Hamburg.

In den Gesprächen hatte man das damalige Bild in der Schule schnell vor Augen: Rohrstock, in der Ecke stehen oder rausgeschmissen werden. Gerd Spiekermann nimmt zu der „guten alten Schulzeit“ kein Blatt vor dem Mund: „Keine schöne Schulzeit. Die Weisheit sollte zwischendurch wohl reingeprügelt werden.“ Eines war auch klar: Die Eltern hielten zu den Lehrern. Brigitte Schenk: „Wir Mädchen kamen da schon etwas besser weg. Wenn ein paar Tränen im Vorfeld flossen, konnte das nur helfen.“ Im Bezug zu den heutigen großen Einschulungsfeiern lief das alles auf Sparflamme.

Meist kam ein Elternteil am ersten Tag mit, und nebenbei wurde die Schultüte überreicht.

Zur großen Schultüte hat Gerd Spiekermann auch eine ganz besondere Erinnerung: „Vollgestopft mit Zeitungspapier, das war das meiste, was drin war.“ Unvergessen die Schulausflüge zum Jaderberger Zoo, zur Visbeker Braut und zum Bräutigam sowie zur Thülsfelder Talsperre. Die Abschlussfahrt führte dann eine Woche lang auf große Tour nach Schwäbisch Hall.