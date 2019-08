Ovelgönne Eine Delegation der Kreisvolkshochschule Wesermarsch hat jetzt die Gemeindeverwaltung Ovelgönne besucht, um auf dem Rathausplatz einen nagelneuen Rollcontainer aufzustellen. Darin befindet sich das druckfrische Programm zum Herbstsemester, das damit allen Interessierten ab sofort an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht.

„Wir wollen Bildung ganz bewusst in die Fläche bringen“, betont Dr. Claudia Schütze, stellvertretende Leiterin der KVHS, bei der Aufstellung des Container, der in den Holzwerkstätten Meyershof gefertigt wurde.

„Unser Programm ist vielfältig. Und wir bieten unter anderem auch Gruppenbildung auf Bestellung an“, sagt Claudia Schütze im Gespräch mit der NWZ.

Die KVHS will die Präsenz in Ovelgönne auch deshalb stärken, weil hier jede Menge potenzieller Dozenten vermutet werden. „All diejenigen, die etwaige Kurse anbieten möchten, sollten sich schnell mit uns in Verbindung setzten. Wir sind gerade jetzt dabei, das Frühjahrssemester zu planen“, betont Sylke Bohlen, Fachbereichsleiterin Gesundheit in der KVHS.

Und auch Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz weiß, dass es in seiner Gemeinde jede Menge Bürgerinnen und Bürger gibt, die einen interessanten Kursus anbieten könnten.

Die Geschäftsstelle der KVHS Wesermarsch ist unter Telefon 04401/7076110 oder unter Telefon 04401/7076100 zu erreichen.