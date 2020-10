LEB mit neuen Seminaren

Ovelgönne Die Ländliche Erwachsenenbildung, Kreisarbeitsgemeinschaft Wesermarsch, bietet im Oktober neue Seminare an. An neun Nachmittagen vom 8. Oktober bis zum 3. Dezember, jeweils 14.30 bis 16 Uhr, beschäftigt sich der Literaturkreis mit dem Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari. Im Vergleich mit der Zeitspanne seit dem Urknall, der ca. 13,8 Mrd. Jahre zurückliegt, ist die Geschichte der Menschheit mit etwa 70 000 Jahren relativ kurz. Das Buch beschreibt die Entwicklung der Menschheit von ihren Anfängen bis zum heutigen „Beherrscher der Erde”. Nach einer Einführung werden jeden Donnerstag gemeinsam chronologisch jeweils die wichtigsten Passagen des Textes gelesen und über den Inhalt, Geschichte, Zeit und Aktualität diskutiert. Die Leitung hat Jürgen Grabhorn. Er ist auch Ansprechpartner für Anmeldungen und weitere Infos unterTelefon 04404/1656. • „Einstieg in die eigene Homepage“ ist der Titel des Seminars am Dienstag, 6. Oktober, von 9.30 bis 13.00 Uhr im Seminargebäude beim Landvolkhaus in Ovelgönne, Albrecht-Thaer-Straße 2. • Am Freitag, 10. Oktober, 14 bis 17 Uhr, bietet die LEB erstmalig eine Pilzwanderung „Wissenswertes über Pilze“ an. Mit dem Dipl.-Biologen und geprüften Pilzsachverständigen Thomas Homm geht es im Waldgebiet Herrenneuen, auf die Suche.