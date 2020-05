Anmeldungen: Einbahnstraße in Oberschule

Rodenkirchen Trotz der Corona-Krise nimmt die Oberschule Rodenkirchen in der nächsten Woche Anmeldungen für ihre fünften Klassen im Schuljahr 2020/21 an. Willkommen sind die Erziehungsberechtigten am Mittwoch, 13. Mai, von 8 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 14. Mai, von 8 bis 12.30 und von 13 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag, 15. Mai, von 8 bis 12 Uhr. Dazu richtet die Schule eine Einbahnstraßen-Regelung ein, teilt die Rektorin Anja Bode mit. Die Erziehungsberechtigten kommen durch den Haupteingang im Gebäude 3, wo Tische stehen, auf denen die Anmeldeunterlagen ausliegen. Anschließend geht es – mit Abstandkennzeichnung – zum Sekretariat, das nur von jeweils einer Familie betreten werden darf. Als Ausgang dient ein Seiteneingang, so dass es nicht zu Menschenansammlungen kommen dürfte, sagt die Rektorin.