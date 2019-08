Rodenkirchen Die Vogelnestschaukel ist voll besetzt. Sechs Kinder lachen und jauchzen, als sie wild hin- und herschwingen. Für zwei Mädchen ist kein Platz mehr, aber sie geben der Schaukel Schwung.

Fest am 6. September

Die Stimmung ist gut im Rodenkircher Hort, die Kinder fühlen sich sichtlich wohl hier – einige schon seit fünf Jahren. Die Einrichtung selbst besteht seit zehn Jahren – und das soll gefeiert werden: am Freitag, 6. September, von 15 bis 17 Uhr mit einem Familienfest auf dem Hof der Grundschule Rodenkirchen. Dazu sind Geschwister und Freunde, Eltern und Großeltern und auch ehemalige Hortkinder herzlich willkommen, sagt die Leiterin Monika Bruhn.

Der Hort ist seit Anbeginn im Obergeschoss der Grundschule Rodenkirchen untergebracht. Die Kinder und ihre Betreuer nutzen eine ehemalige Hausmeisterwohnung und einen Kunstraum, den die Grundschule zur Verfügung gestellt hat. Für die Hausaufgabenhilfe ziehen sich die Kinder in vier- bis fünfköpfigen Kleingruppen in Klassenräume zurück.

In den vergangenen zehn Jahren ist der Bedarf an Hortplätzen gewachsen, weil sich die Gesellschaft verändert: Immer öfter arbeiten beide Elternteile ganztags. Als der Hort am 1. September 2009 seine Betriebsgenehmigung bekam, bot er 12 Plätze an, seit 2012 sind es 32. Wenn es nach dem Bedarf der Eltern ginge, könnten es einige mehr sein, aber zusätzlicher Platz steht nicht zur Verfügung.

Willkommen sind Kinder und Jugendliche von der Einschulung bis zum Alter von 14 Jahren. Die meisten Hortkinder sind im Grundschulalter. Sieben Erwachsene kümmern sich um sie – eine stolze Zahl: zwei Erzieherinnen, ein Erzieher, eine Kinderpflegerin, zwei Fachkräfte für Hausaufgabenbetreuung und seit dem 1. August zusätzlich Mette von Borstel, die in der Grundschule als Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi) tätig ist und nachmittags Kindern bei den Hausaufgaben hilft.

Die Leiterin Monika Bruhn legt größten Wert darauf, dass sich die Kinder erstens wohlfühlen und dass sie zweitens mitbestimmen dürfen. Zum Wohlfühlen gehört für sie, dass sie die individuelle Befindlichkeit der Kinder wahrnimmt und berücksichtigt: „Wenn einer einen schlechten Tag gehabt hat und wütend ist, kann ich ihn nicht zum Lesen auffordern, sondern dann muss er sich austoben.“

Viele Schüler hätten auch einen langen Tag hinter sich, wenn sie in den Hort kommen – „das ist wie ein Arbeitstag.“ Dann hätten sie das Bedürfnis, sich auf einem der Sofas auszuruhen oder zu kuscheln. Diese Bedürfnisse werden erfüllt.

Ein Stück Demokratie

Ein Schwerpunkt des Angebots im Hort ist die Bewegung; deshalb bietet er in Zusammenarbeit mit dem ATR altersentsprechende Sportarten an. Über die Angebote dürfen die Kinder mitbestimmen – indem sie die Hand heben, aufstehen oder Klebepunkte unter ihre bevorzugte Alternative setzen. Auch das gehört zur Unterstützung auf dem Weg zu einer stabilen Persönlichkeit, betont Monika Bruhn.

Dankbar ist sie der Gemeinde für die sehr gute personelle Ausstattung und für den Zuschuss von 1 Euro zu jedem Mittagessen in der Mensa der Oberschule. „Das ist anderswo nicht üblich.“

• Der Hort öffnet montags bis freitags von 12 bis 16.30 Uhr und in den Ferien von 8 bis 12 Uhr.