Rodenkirchen Die Mehrheitsgruppe im Rat regt die Einrichtung einer „Ganztagsschule für alle Jahrgänge in Rodenkirchen“ an. Für die nächste Sitzung des Schulausschusses des Rates an diesem Mittwoch, 17. Oktober, beantragt die Gruppe einen Auftrag an die Verwaltung, sowohl die Rahmenbedingungen als auch die konkreten Erfordernisse zu prüfen.

Die Sitzung findet im Rathaus statt, ist öffentlich und beginnt um 16.30 Uhr. Die Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP verspricht sich von einem solchen Schritt „eine effektiviere Bereitstellung der Schulgebäudeinfrastruktur in Rodenkirchen“. Dafür soll die Verwaltung auch herausfinden, „inwieweit die Trägerschaft angepasst werden muss“.

Bislang ist die Gemeinde Trägerin der Grundschule, während der Kreis die Trägerschaft der Oberschule innehat. Die Grundschule ist zurzeit keine Ganztagsschule, und die schulischen Gremien stehen einer solchen Veränderung auch skeptisch gegenüber, wie die Schulleiterin Elke Kuik-Janssen in einer Stellungnahme schreibt. Auch aus pädagogischer Sicht kann sie einem gemeinsamen Ganztagsangebot wenig abgewinnen.

Anja Bode, Rektorin der Oberschule, sieht ein gemeinsames Ganztagsangebot dagegen grundsätzlich positiv, fürchtet aber, dass es wegen zahlreicher – auch rechtlicher – Hindernisse auf absehbare Zeit nicht zustande kommen kann. Die Oberschule ist teilgebundene Ganztagsschule.