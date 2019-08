Rodenkirchen Als Mette von Borstel Grundschülerin war, wäre es ihr nicht eingefallen, in den Ferien zur Schule zu gehen. Doch jetzt, ein paar Monate nach dem Abitur, ist für die 18-Jährige alles anders. Anders und vertraut zugleich.

Denn Mette von Borstel ist an ihre alte Schule zurückgekehrt, an die Grundschule Rodenkirchen, nicht als Schülerin, sondern als Bufdi. Bufdi ist die gängige Abkürzung für den Bundesfreiwilligendienst, für den sich die junge Rodenkircherin entschieden hat.

Nicht gleich studieren

„Ich wollte nicht direkt nach dem Abi studieren gehen“, erläutert die 18-Jährige. Und weil sie die politische Diskussion um den Wunsch der Schulleiterin Elke Kuik-Janssen nach einem Bufdi für ihre Schule verfolgt hatte, wandte sie sich an die Rektorin und brachte sich für die Stelle ins Gespräch.

Mit Erfolg. Seit dem 1. August ist Mette von Borstel für ein Jahr an ihrer alten Schule tätig. „Sie entlastet das Lehrerkollegium bei vielen Aufgaben“, freut sich Elke Kuik-Janssen. „Das ist für beide Seiten ein Gewinn.“

Arbeiten für das Allgemeinwohl Der Bundesfreiwilligendienst wurde 2011 nach Aussetzung der Wehrpflicht – und des Zivildienstes – eingeführt. Er gilt als Erfolg. Frauen und Männer dienen als Bufdis dem Allgemeinwohl – besonders im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich, aber auch im Sport und in der Integration. Der Bufdi soll das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ergänzen. Der Dienstherr – in diesem Fall die Gemeinde Stadland – zahlt ein monatliches Taschengeld in dreistelliger Höhe. Seminare ergänzen den praktischen Teil und sind für alle Bufdis verpflichtend. Mette von Borstel besucht während ihres zwölfmonatigen Einsatzes vier oder fünf Seminare – das erste in der nächsten Woche: das Einstiegsseminar in Ritterhude.

Schon als Grundschülerin wollte Mette von Borstel Lehrerin werden. Dieser Wunsch wurde nicht schwächer, als sie zum Gymnasium Nordenham wechselte. Als in der zehnten Klasse ein Berufspraktikum auf dem Lehrplan stand, absolvierte sie es auch an der Grundschule Rodenkirchen.

„Jetzt ist meine Arbeit schon umfangreicher“, sagt Mette von Borstel und lacht. Immerhin hat sie an der Schule eine 39-Stunden-Woche; ihr Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr und endet keineswegs mit dem letzten Pausengong.

Ein wichtiger Einsatzort ist die Schulbücherei im Obergeschoss. Um diese Einrichtung kümmert sich die Lehrerin Melanie Gress, doch jetzt arbeitet sie die 18-Jährige als Hilfe ein. Mette von Borstel leiht Bücher aus, nimmt sie wieder an und sortiert sie nach Alphabet ein, pflegt die Karteikarten, gibt Leseempfehlungen und repariert kaputtgelesene Bücher.

Das Karteikartensystem soll sie auf eine Computerdatei umstellen, denn die Schulbücherei wird möglicherweise eine Zweigstelle der Gemeindebücherei im Rathaus. Elke Kuik-Janssen führt zu diesem Thema gerade Gespräche.

Auch beim Unterricht hilft Mette von Borstel mit. Sie unterstützt in den drei ersten Klassen, in denen das Schulbegleiter-Team noch nicht vollständig ist, und nachmittags bietet sie Hausaufgabenhilfe im Hort an. Eigenständig arbeiten darf sie dabei aber nicht.

Dennoch sind die Lehrer von früher jetzt Kollegen, die sie duzt. Und das Lehrerzimmer ist keine Tabuzone mehr für sie.

Vorfreude auf Frankreich

Ganz besonders freut sich Mette von Borstel auf den Austausch mit Frankreich im nächsten Frühjahr. Sie selbst durfte als Grundschülerin nicht in die Partnergemeinde Petit-Caux mitfahren, weil sie bei dem damaligen Losverfahren nicht zum Zuge gekommen war. Diesmal nimmt sie als Begleiterin der Viertklässler teil.

Dabei kann sie ihre guten Französisch-Kenntnisse anbringen, denn Französisch war im Gymnasium ihr Lieblingsfach. Ihr zweites Lieblingsfach war Musik. Auch privat hat die Rodenkircherin Musik gemacht – sie hat im Blasorchester Klarinette gespielt und in der Nordenhamer Band The Giants gesungen –; dieses Hobby musste sie aber wegen der Vorbereitungen für das Abitur ebenso aufgegeben wie das Völkerballspielen beim ATR.

Nicht aufgegeben hat Mette von Borstel ihren Traum, Lehrerin zu werden – am liebsten Grundschullehrerin und am allerliebsten in Rodenkirchen, wie sie sagt: „Ich will nicht weg von hier.“