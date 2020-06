Einzigartige Feier In Rodenkirchen: Zeugnisse gibt‘s diesmal im Drive-in

Rodenkirchen Die Oberschule Rodenkirchen verabschiedet ihren Entlassjahrgang mit einem ganz besonderen Clou: einer Art Autodisco auf dem Marktplatz. Diese einzigartige Feier ist für Freitag, 3. Juli, vorgesehen und beginnt um 10.30 Uhr.

Die Schüler fahren mit ihren Eltern im Auto auf den Marktplatz und hören Musik und Reden aus dem Autoradio, schildert die Schulleiterin Anja Bode. Die Zeugnisse holen sie sich bei der Abfahrt per Drive-in.

Die Idee hatte der Lehrer Carsten Freels – und zwar noch bevor von der Autodisco auf dem Marktplatz die Rede war, betont Anja Bode. Carsten Freels baute auf den Autokinos auf, die wegen der Corona-Krise plötzlich wieder aktuell wurden und spann den Einfall im Gespräch mit Anja Bode weiter.

Wegen der Corona-Abstandsregeln ist eine Entlassungsfeier in der Mensa in diesem Jahr nicht möglich. Deshalb fragten mehrere Eltern und Schüler besorgt bei Anja Bode an, ob sie die Zeugnisse diesmal per Post bekämen. Doch da kannten sie ihre Rektorin schlecht.

Diese Form der Feier wird nicht ganz billig, wie Anja Bode sagt: Vor allem die Sendelizenz, die die Schule von der Oldenburger Agentur Boese-Events – sie hatte die Autodisco veranstaltet – bekommen hatte, ist teuer. Rund 85 Schüler werden die Oberschule verlassen.