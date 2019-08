Rodenkirchen Der Finanzausschuss des Gemeinderates diskutiert in seiner nächsten Sitzung über den geplanten Anbau an die Grundschule Rodenkirchen. Termin ist am Mittwoch, 21. August, ab 16.30 Uhr im Rathaus.

Gemeindekämmerer Gerd Schierloh musste auf Anordnung der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung sowohl für den Anbau an die Schule als auch für den Anbau an das Rodenkircher Feuerwehrhaus Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellen. Diese Berechnungen legt er dem Ausschuss vor.

Für die Grundschule hat er die Kosten eines Anbaus mit denen der Anmietung eines Containers oder von Klassenräumen in der benachbarten Oberschule verglichen. Ergebnis: Der Anbau ist die günstigste Variante, und die Oberschule hat keine freien Klassenräume zur Verfügung, weil ihre Schülerzahl weiter wächst.

Auch beim Feuerwehrhaus ist der Anbau nach Gerd Schierlohs Berechnungen günstiger als ein Neubau in Rodenkirchen oder ein gemeinsamer Neubau für zwei Ortswehren auf der grünen Wiese.

Welche Varianten verwirklicht werden, entscheidet der Rat am 5. September.