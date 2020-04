Grundschule bietet Notbetreuung

Rodenkirchen Die Grundschule erinnert an die Notbetreuung, die sie in den Osterferien anbietet. Anspruchsberechtigt sind wie außerhalb der Ferien Beschäftigte im Gesundheitswesen und der Pflege, zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, bei der Polizei, im Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie im Strafvollzug. Auch soziale Härtefälle, etwa wenn der Verlust des Arbeitsplatzes droht, weil Kinder betreut werden müssen, werden auf Antrag der Erziehungsberechtigten berücksichtigt, teilt die Schulleiterin Elke Kuik-Janssen mit. Zur besseren Planung bittet sie die Erziehungsberechtigten, die Kinder bis zu diesem Donnerstagnachmittag anzumelden – entweder unter Telefon 04732/92 95 40 oder per E-Mail unter Grundschule-Rodenkirchen@t-online.de.