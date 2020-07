Grundschule Rodenkirchen: Sie hat den Blick der Schüler geweitet

Rodenkirchen Rodenkirchen ist ein Dorf. Aber wer die Grundschule dieses Dorfs besucht hat, weiß, dass die Welt nicht am Ortsschild endet, sondern dort erst richtig anfängt. Elke Kuik-Janssen war es als Lehrerin und Schulleiterin immer eine Herzensangelegenheit, ihren Schülerinnen und Schülern dieses Bewusstsein zu vermitteln.

„Globales Lernen“

„Globales Lernen“ heißt das Konzept, und es wird auch nach dem letzten Schultag der Rektorin weiterleben, wie die Reaktionen ihrer Kolleginnen bei ihrer Verabschiedung am Mittwoch in der Schulturnhalle zeigten. Sie stehen hinter diesem Konzept. Ihre Nachfolgerin Kerstin Beck kündigte an, weiter im Sinne von Elke Kuik-Janssen zu arbeiten.

„Gutes Leben für alle – überall!“, lautet das Schulmotto, das auch über dem Eingang prangt. Als erste anerkannte Fair-Trade-Schule in der Wesermarsch unterstützt die Grundschule den Gerechten Handel mit Menschen in ärmeren Ländern und erfüllt das Motto mit Leben. Und es ist dieser Schule zu verdanken, dass Stadland eine Fair-Trade-Gemeinde ist.

Den Blick weitet auch der Schulaustausch mit der französischen Partnergemeinde Petit-Caux, den Elke Kuik-Janssen von Anfang an gefördert hat. Und sie förderte die Inklusion, auf die die Schule schon gesetzt hatte, bevor Elke Kuik-Janssen hier anfing. 21 der 175 Schüler haben Förderbedarf.

Und ein Herzensanliegen ist ihr die Demokratie-Erziehung und die Akzeptanz abweichender Meinungen, sagte Regierungsschuldirektor Carsten Kliegelhöfer. So hatte die Rektorin dafür gesorgt, dass jede Klasse einen Klassensprecher wählt und diese wiederum einen Schülerrat. Der hat beispielsweise dafür gesorgt, dass auf dem Schulhof ein Soccerfeld entsteht.

„Ich kann beruhigt gehen“, fasste Elke Kuik-Janssen zusammen.

Die Schulleiterin stammt aus Elsfleth und war schon als Schülerin schneller als die meisten anderen. Mitten in der zweiten Klasse der Grundschule Lienen wechselte sie in die dritte, so dass sie sehr jung zur weiterführenden Schule kam – nach Ansicht ihrer Eltern zu jung, um mit dem Zug zum Gymnasium Brake zu fahren. Deshalb meldeten sie die Tochter bei der Realschule Elsfleth an, die sie 1971 mit 15 Jahren verließ – in Richtung Graf-Anton-Günther-Gymnasium in Oldenburg, wo sie 1974 ihr Abitur ablegte.

Englisch in der Küche

Als Oberstufenschülerin betreute sie zusammen mit einer Freundin Vorschulkinder und wollte das später auch beruflich machen. Weil die Vorschule abgeschafft wurde, studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig auf Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit den Fächern Deutsch und Evangelische Religion.

Nach dem ersten Staatsexamen kehrte sie im Februar 1978 mit 21 Jahren in die Wesermarsch zurück und unterrichtete zwei Jahre lang an der Grundschule Burhave. Nach dem zweiten Staatsexamen wechselte sie an die Orientierungsstufe Brake-Süd, wo sie vor allem Englisch gab – oft in der Schulküche, in der es lecker nach Kuchen roch.

Inzwischen hatte sie ihren Mann Jürgen kennengelernt: bei einer Feier der Seefahrtsschule Elsfleth. Sie bediente in einer Sektbar, er war mit Kollegen gekommen. Gemeinsam schlossen sie sich der Friedensbewegung an und stießen später zu den Grünen, für die sie seit 2006 im Rat sitzt.

1995 wechselte Elke Kuik-Janssen zur Grundschule Rodenkirchen, von der ihre Tochter Swantje, geboren 1984, abgegangen war. Im März 2011 übernahm sie die kommissarische Leitung, im Dezember 2012 wurde sie Rektorin.

2018 beschloss sie, in diesem Jahr, mit 64, in den Ruhestand zu gehen. Ihr Mann Jürgen Janssen, bis 2017 Rektor der Oberschule Rodenkirchen, ist seit drei Jahren Pensionär, und auch die beiden Enkel brauchen die Großeltern, weil die Tochter Swantje wieder in den Schuldienst geht – in der Oberschule Am Luisenhof in Einswarden. Die Politik und ein kleines Wohnmobil werden etwaige Langeweile vertreiben. Und wenn die Schule ruft, stellt Elke Kuik-Janssen garantiert nicht auf Durchzug.