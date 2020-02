Grundschule nicht tipptopp

Rodenkirchen Der Schulausschuss des Rates soll sich in der Grundschule Rodenkirchen umsehen. Das hat der Ausschussvorsitzende Hanke Schnitger von der CDU-Fraktion gefordert. Grund: Dort sei nicht tipptopp gereinigt. Er sei deshalb von zwei Müttern angesprochen worden, sagte Schnitger, und habe sich anschließend in der Schule umgesehen. Das Ergebnis: Der vor zwei Jahren verlegte Fußboden sei in einem schlechten Zustand, in der Jungen-Toilette stinke es, und die Waschbecken würden nicht gründlich gereinigt.