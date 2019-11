Rodenkirchen Rund 40 Weihnachtspäckchen hat die Grundschule Rodenkirchen zum Weihnachtspäckchen-Konvoi beigetragen, die in Kürze in Richtung Osten startet. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ nehmen insgesamt 50 Lastwagen Kurs auf Rumänien, Moldawien und die Ukraine.

Drei Lastwagen kommen aus der Wesermarsch. An vielen Schulen ist für den Konvoi gesammelt worden. Die 180 Schüler gaben eigenes gut erhaltenes Spielzeug, aber auch frisch gekauftes. An der Grundschule Rodenkirchen hat hat Frauke Lohe die Sammlung und die Übergabe am Freitag organisiert.

Abgegeben werden sie in Schulen und Waisenhäusern. Veranstalter sind die Service-Clubs Round Table, Old Tabble, Ladies‘ Circle und Tangent Club. Aus Rodenkirchen ist wieder der Handwerksmeister Udo Stallkamp dabei.