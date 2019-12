Rodenkirchen Schöne Bescherung schon im Advent! Unzählige arme Kinder in Westrumänien haben bereits jetzt ihre Weihnachtsgeschenke ausgepackt. Sie kommen überwiegend von Gleichaltrigen aus der Wesermarsch. Zwei Lastwagen mit 10 000 Päckchen hatten sich von Brake aus auf den Weg gemacht.

In einem der Wagen wechselten sich der Rodenkircher Handwerksmeister Udo Stallkamp und der Nordenhamer Roland Veit am Steuer ab. Beide gehören dem Serviceclub Round Table an. Auch in diesem Jahr nahmen sie Kurs auf den Kreis Drobeta in Westrumänien. Dort waren sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal gewesen; ihre alljährliche Hilfstour in die Ukraine war wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen dort kurzfristig nach Rumänien umgeleitet worden.

Es fehlt an Bildung

Diesmal hatten sich beide gleich für Drobeta entschieden. Und wieder stellten sie fest, dass es dem EU-Mitglied Rumänien in den ländlichen Gebieten nicht besser geht als der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine. Dabei fließt EU-Geld nach Rumänien.

„Das Geld kommt an, aber es fehlt an Bildung und Wissen“, erläutert Udo Stallkamp. „Von dem Geld werden Schulen saniert, aber danach liegen die Dachziegel schief, und die Regenrinnen sind auch nicht richtig angebracht.“ Auch mit der Wärmedämmung hätten die dortigen Handwerker Schwierigkeiten, sagt der 40-Jährige. Durch die fehlerhafte Anbringung würden die Räume spakig.

Abhilfe könnte der Export des dualen Ausbildungssystems nach Rumänien schaffen, empfiehlt der Rodenkircher, der dem Round Table Brake angehört.

Ein weiteres Problem gebe es zwischen Rumänen sowie Sinti und Roma. Die Sinti und Roma boykottierten oft die offiziellen Schulen. „Neue Medien, Alkohol und illegale sind leicht zu haben, aber den Wert der Bildung erkennen viele nicht“, sagt Udo Stallkamp. Hilfreich könne ein eigenes Bildungssystem für die Sinti und Roma sein.

In vier Tagen verteilt

Mit Unterstützung des Round Table Rumänien verteilten Udo Stallkamp und seine Mitstreiter die Pakete binnen vier Tagen in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Gehörlosenschulen und Krankenhäusern. Dabei achteten sie auf die Verteilqualität: Jeder soll das zu ihm passende Geschenk bekommen. Denn für Kindergarten- und Schulkinder werden viele Geschenke abgegeben, für Teenager nicht so viele.

• Der Weihnachtskonvoi wird bundesweit von Round Table Deutschland organisiert. Insgesamt 33 Lastwagen und 17 Kleintransporter brachten 175 000 Geschenkpakete nach Rumänien, Moldawien und in die Ukraine.