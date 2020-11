Kinder können im Januar umziehen

Rodenkirchen Die 50 im sanierungsbedürftigen Kindergarten Regenbogen verbliebenen Kinder können, wie geplant, gleich nach Neujahr in die Kindertagesstätte Löwenzahn An den Buchen umziehen. Dann können im Regenbogen die Sanierungsarbeiten beginnen. Das hat die Fachbereichsleiterin Sabine Walther am Mittwochnachmittag dem Infrastrukturausschuss des Rates mitgeteilt. Der Anbau an die bisherige Krippe Löwenzahn ist jetzt in der Endphase. Die beiden Krippengruppen aus dem Container-Kindergarten Wiesenkieker am Sportplatz, der organisatorisch zum Regenbogen gehört, ziehen erst am 26. und am 27. Januar 2021 in die Kita Löwenzahn um.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen