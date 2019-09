Rodenkirchen Was die Schüler nicht schaffen, kriegen Politiker locker hin: vier Sechsen in einem Zeugnis. Für die Klasse 3 b der Grundschule Rodenkirchen ist die Sache klar: Für Klimaschutz, Ethik, Verantwortung und Kohlendioxidausstoß vergaben sie in ihrem Zeugnis für die Politiker aller Parteien jeweils die Note sechs.

Dieses Zeugnis, dargestellt auf einem großen Plakat, war eines der Ergebnisse des Aktionstages, mit dem sich die Grundschule an der bundesweiten Aktion zum Klimastreik von „Fridays for Future“ beteiligte. Wobei die Rodenkircher nicht streikten, sondern arbeiteten, wenn auch nicht in der üblichen Unterrichtsform, um sich dem Thema Klimawandel und seinen Facetten zu nähern.

Mehr mit dem Fahrrad

Im Mittelpunkt stand der Verkehrssektor. Im Laufe der Woche hatten die Viertklässler ermittelt, wie die Schüler zur Schule kommen, nämlich großenteils bequem, aber nicht gerade klimafreundlich. 52 der insgesamt 176 Schüler waren am Dienstag vergangener Woche mit dem Auto gebracht worden, am Freitag – dem Aktionstag – waren es nur noch 43. „Offensichtlich hat das Projekt etwas bewirkt“, sagte die Schulleiterin Elke Kuik-Janssen.

Zu Fuß waren am 17. September 53 Schüler gekommen, am 20. September waren es schon 65 gewesen. Dafür sank die Zahl der Radler von 49 auf 45 und die der Buspendler von 35 auf 23.

Die Klasse 3a hatte in ihrem engeren Umfeld – Großeltern und ältere Nachbarn – recherchiert, wie sich der Schülertransport in den vergangenen 50 und mehr Jahren verändert hat. Auch hier ragt das Elterntaxi heraus: Kam es bei Oma und Opa gar nicht vor, so kommen heute sechs Klassenkameraden auf diese Weise zur Schule. Die Zahl der Bus- und Bahnpassagiere hat sich kaum verändert, aber die Zahl der Fahrradfahrer ist von elf auf sieben gesunken.

Das sind selbstverständlich keine repräsentativen Werte, aber schon Zahlen, die eine Veränderung markieren – eine Veränderung zu stärkerer Kohlendioxid-Belastung aus Auspuffrohren.

Ein scheinbar profanes Thema beschäftigte die drei ersten Klassen: Müll auf dem Schulhof. Die 48 Schüler sammelten ein, was zu Beginn des Schultags herumlag und waren nicht wenig erstaunt, wie groß der Müllhaufen war, der sich auf einem Schultisch erhob.

Lieder und Plakate

Dargestellt wurden die Ergebnisse auf Plakaten, mit denen die Schüler zu Beginn der vierten Stunde auf den Schulhof gingen, um sie einigen interessierten Eltern, die gekommen waren, zu zeigen. Dazu sangen sie thematisch passende Lieder, etwa „Unser Planet ist, was wir lieben, unser Planet ist wunderschön“. In den Klassen wurden Filme gezeigt, und in der Pause gab es Apfel- und Orangensaft oder – für die Eltern – Kaffee, jeweils aus fairem Handel.

„Uns ging es nicht darum, die Kinder zu verängstigen“, betont Elke Kuik-Janssen, „sondern ihnen Handlungsmöglichkeiten zu zeigen.“ Die angesprochenen Themen sollen im Unterricht weiter vertieft werden.