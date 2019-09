Rodenkirchen Die Grundschule Rodenkirchen beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag zum Thema Fridays for Future an diesem Freitag, 20. September. Die Schüler beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema Mobilität und Verkehr.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Auswirkungen von Elterntaxis auf Luft und Klima. Dazu haben die Lehrer einen Elternbrief verfasst, indem sie die Schüler dazu aufrufen, möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu kommen. Interessierte Eltern bekommen in der Pause Orangensaft oder Kaffee aus fairem Handel.

Die Viertklässler zählen zurzeit im Unterricht die Verkehrsmittel, die an der Schule vorbeifahren, um zu ermitteln, wie viele Kinder zu Fuß, mit dem Rad, dem Bus oder dem Elterntaxi zur Arbeit kommen. Die Zahlen werden am Aktionstag ausgewertet und dann präsentiert, teilt die Rektorin Elke Kuik-Janssen mit.

Dazu wird ein Film zum Thema Klimawandel gezeigt, die Kinder singen thematisch passende Lieder und formulieren ihre Zukunftsträume. Die zweiten Klassen erstellen einen Wunschbaum mit Wünschen für unsere Umwelt.

Die Schüler der dritten Klassen befragen ihre Familien zum Thema „Schulweg heute und früher“ und nehmen eine Auswertung vor. Ein Film über Schulwege in Afrika regt zusätzlich zum Nachdenken an.

Die Erstklässler lernen einen Schulwegerap, der zeigt, wie wichtig es ist, klimaneutral zu Fuß zur Schule zu kommen. Außerdem sehen sie einen ihrem Alter angepassten Film über Klima und Klimawandel und sammeln an ihren Schulwegen Müll auf.

In der vierten Stunde gehen alle Schüler mit ihren im Unterricht selbst gebastelten Themen-Plakaten auf den Schulhof und hängen sie anschließend an die Fenster der Schule.

• Die Oberschule Rodenkirchen plant keine Veranstaltungen zum Aktionstag. Doch im Sommer soll eine Projektwoche zum Klimawandel stattfinden, sagt der didaktische Leiter Henning Reimers.