Neues Schild für den Schulhof

Rodenkirchen Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) hat ein weiteres Schild für den Schulhof der Grundschule Rodenkirchen in Auftrag gegeben. Das sagte er in der jüngsten Ratssitzung auf Anfrage der Grünen-Fraktionsvorsitzenden und Schulleiterin Elke Kuik-Janssen. Sie hatte – mit Erfolg – in den Ratsgremien ein Schild beantragt, das eine Altersgrenze von zwölf Jahren auf Schulhöfen außerhalb der Schul- und Hortzeiten festsetzt. Das Schild soll dazu beitragen, dass Jugendliche die Schulhöfe nicht für ihre Treffen nutzen.