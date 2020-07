Oberschule Rodenkirchen: Strom und Wärme aus einer Anlage

Rodenkirchen Die Oberschule Rodenkirchen bekommt in den Herbstferien ein Blockheizkraftwerk. Dafür hat der Kreistag in seiner öffentlichen Sitzung am Montag einstimmig und ohne Diskussion den Weg freigemacht.

Ein Blockheizkraftwerk erzeugt sowohl Strom als auch Wärme – und zwar möglichst da, wo die Wärme gebraucht wird. Der Wirkungsgrad einer solchen Anlage ist höher als die klassische Kombination aus lokaler Heizung und zentralem Kraftwerk, weil die Abwärme zur Stromerzeugung genutzt wird. An der Oberschule soll ein Gasmotor eingesetzt werden.

Insgesamt investiert der Kreis 295 000 Euro in die umweltfreundliche Erneuerung der Heizungsanlage. Für einen Teil dieser Summe, nämlich 80 000 Euro, galt bislang ein Sperrvermerk, den der Kreistag mit seiner Entscheidung aufhob.

Der Sperrvermerk bezog sich auf die zusätzlichen Kosten für das Blockheizkraftwerk, deren Sinnhaftigkeit zunächst geprüft werden sollte.

Daumen runter für Solar

Ein Braker Ingenieurbüro nahm diese Prüfung vor und kam bei Berücksichtigung der mittleren Gasverbräuche der Schule in den vergangenen vier Jahren zu dem Ergebnis, dass sich eine Kombination der vorgesehenen Heizkesselanlage mit einem Blockheizkraftwerk lohnt. In die Rechnung flossen die Norm-Gebäudeheizlast sowie der durch die neue Heizungsanlage als Gasbrennwertkessel-Kaskade zu erwartende geringere Gasverbrauch und der geldwerte selbst erzeugte Strom ein.

Die Gutachter prüften auch Solarthermie und Wärmepumpe für die Oberschule – mit negativem Ergebnis.

Die neue Anlage versorgt aber nur die neueren Gebäude 2 und 3 der Schule, der Altbau behält seine Heizung.

„Wir sind Umweltschule“

Das Ingenieurbüro schlägt ein Blockheizkraftwerk mit 20 Kilowatt elektrischer und 40 Kilowatt thermischer Leistung vor. Die Gutachter schätzen, dass sich die Anlage binnen fünf Jahren amortisiert. Dabei rechneten sie den aktuellen Strombezugspreis von 18,22 Cent pro Kilowattstunde und die Vergütung des über das Blockheizkraftwerk nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in das öffentliche Netz eingespeisten Stroms ein. Wenn der Strom teurer wird, amortisiert sich die Anlage noch schneller. Außerdem kann die Schule den Strom auch selbst nutzen.

Die Erneuerung der Heizung war schon länger für dieses Jahr geplant. Doch im vergangenen November schlug die Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch (UW) im Bauausschuss des Kreistages vor, ein Blockheizkraftwerk zu prüfen.

Schulleiterin Anja Bode freut sich über die Entwicklung: „Wir sind Umweltschule, und deshalb passt das.“