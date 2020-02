Rodenkirchen Wer älter als zwölf Jahre ist, hat außerhalb der Schul- und Hortzeiten nichts auf einem Grundschulhof in Stadland zu suchen. Dafür hat sich nach längerer kontroverser Diskussion am Donnerstagnachmittag der Schulausschuss des Rates ausgesprochen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat der Rat selbst.

Es war Elke Kuik-Janssen, Rektorin der Grundschule Rodenkirchen, die dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht hatte. „ich bin oft abends noch in der Schule, um in Ruhe arbeiten zu können“, sagte sie. Und dabei fällt ihr auf, dass dann Jugendliche den als Spielplatz ausgestatteten Schulhof nutzen.

Seit Jahren nehme der Vandalismus auf dem Schulhof zu. Ihr gehe es darum, die Jugendlichen vom Platz weisen und notfalls die Polizei rufen zu dürfen. „Wir haben viele Probleme mit Müll und Alkoholflaschen“, ergänzte ihre Kollegin Petra Blohm.

Annette Klitscher sprach sich im Namen der SPD/WPS/FDP-Mehrheitsgruppe dafür aus, die Altersgrenze auf 14 Jahre zu erhöhen: „Auch jüngere Kinder machen etwas kaputt, und ich kenne auch verspielte 16-Jährige.“

Doch die Schulleiter widersprachen ihr. „Meine Schüler gehen nicht zum Spielen auf den Spielplatz, sondern sie wollen unbeobachtet sein“, sagte Anja Bode, die Leiterin der Oberschule. „Die 14-Jährigen schaukeln nicht und sie gehen nicht in den Sandkasten.“

Ulrich von Döllen, Leiter der Grundschule Seefeld/Schwei sprach von einem „Missbrauch des Spielplatzes“ durch Jugendliche: „12-Jährige sind 2 Jahre aus der Grundschule raus, 14-Jährige schon 4 Jahre“, argumentierte er. Zudem seien 12-Jährige noch relativ zweifelsfrei als Kinder zu erkennen, „aber 14-Jährige können noch aussehen wie 12-Jährige, aber auch wie 18-Jährige.“ Aufsichtspersonal falle es bei der Altersgrenze 14 Jahre also schwer auf den ersten Blick zu erkennen, wer auf dem Platz sein dürfe und wer nicht.

Wolfgang Fritz (CDU) drückte es drastisch aus: „Die 12-Jährigen spielen, und die 14-Jährigen sitzen rum und machen Dreck.“