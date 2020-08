Einschulung In Seefeld: Zwei erste Grundschulklassen in Rodenkirchen

Rodenkirchen /Seefeld Die neue Leiterin der Grundschule in Rodenkirchen, Kerstin Beck, wird an diesem Sonnabend, 29. August, bei den beiden Einschulungsfeiern 48 Erstklässler begrüßen. Nachdem es im vergangenen Jahr noch dreizügig losging, werden in diesem Jahr nur zwei erste Klassen in der Schule in Rodenkirchen starten.

Die Einschulungsfeiern am Sonnabend, 29. August, beginnen zu zwei unterschiedlichen Uhrzeiten, um die Hygiene-Rahmenbedingungen einzuhalten.

Die Klasse 1 a von Petra Blohm beginnt um 9 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Für die Klasse 1 b von Stefanie Wiesner beginnt die Einschulung um 11 Uhr.

An beiden Terminen wird auch die Rodenkircher Pastorin Birgit Faß mit einem kurzen Gottesdienst dabei sein.

Schulleiter Ulrich von Döllen wird in der Grundschule Seefeld in diesem Jahr – wie schon im vergangenen Jahr – 13 Kinder zur Einschulung begrüßen.

Die Klassenlehrerin der Klasse 1 ist Kathrin Brüning. Die Einschulungsfeier beginnt an diesem Sonnabend, 29. August, um 10 Uhr in der Grundschule Seefeld.

In beiden Grundschulen sind wegen der Corona-Pandemie zur Einschulung der Kinder nur zwei Begleitpersonen erlaubt. Diese müssen vorher angemeldet werden. Der Anmeldebogen ist zudem ausgefüllt am Einschulungstag mitzubringen.

Nach den Einschulungsfeiern in Rodenkirchen und Seefeld werden die Kinder mit den Klassenlehrerinnen in ihre Klassenräume gehen. Die Begleitpersonen können in dieser Zeit auf dem Schulhof warten.

Wichtig ist, dass beim Betreten der Schulgebäude, der Turnhalle oder des Raumes, in dem die Einschulung gefeiert wird, ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Ebenso wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Abstandsregelungen zu anderen Familien eingehalten werden müssen.