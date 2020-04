Unterricht: Oberschule startet im Schichtbetrieb

Rodenkirchen Nach sechs Wochen Corona-Pause öffnet auch die Oberschule Rodenkirchen wieder: Ab Montag, 27. April, starten die Klassen 9 und 10 im Schichtbetrieb. Alle übrigen Klassen bleiben zunächst noch zu Hause, teilt die Schulleiterin Anja Bode mit.

Wie funktioniert der

Schichtbetrieb ?

Die neunten und zehnten Klassen werden in feste Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen bleiben zusammen und lernen nur für die Prüfungen. Jede Gruppe ist einen Tag in der Schule, am nächsten zu Hause und am übernächsten wieder in der Schule, erläutert die Rektorin das System. Wer dazu mehr wissen möchte, frage die Lehrkräfte.

Müssen die Schüler

Masken tragen ?

Die Schulleiterin empfiehlt allen Fahrschülern dringend, im Bus oder im Zug eine Alltagsmaske zu tragen. Eine Verpflichtung besteht nicht.

Wann kehren die

unteren Klassen zurück ?

Für die unteren Klassen gibt es noch kein festes Rückkehrdatum. Ende Mai sollen die siebten und achten Klassen an die Schule zurückkehren, Anfang Juni die Jahrgänge fünf und sechs. Die Mensa hat geöffnet; es kann also ein Mittagessen gebucht werden. Die Abschlussprüfungen finden an den festgelegten Tagen statt.

Ist Lernen zu Hausefreiwillig oder nicht ?

Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden ab Mittwoch, 22. April, mit Aufgaben für das Lernen zu Hause versorgt. Das Lernen zu Hause ist nicht freiwillig, sondern verpflichtend; die Lehrkräfte leiten die Aufgaben via I-Serv an die Schüler weiter.

Sind die Lehrkräfte fürdie Schüler zu erreichen ?

Über die App I-Serv sind die Lehrkräfte auch für ihre Lerngruppen zu erreichen; jede Lehrkraft wird ihren Lerngruppen verbindliche Sprechzeiten mitteilen, kündigt Anja Bode an.

Für die Lernzeiten zu Hause gelten diese Richtwerte: Die Klassen 5 bis 8 lernen 3 Stunden pro Tag, 4 Stunden sind es für die Jahrgänge 9 und 10. Aber: Die Arbeiten dürfen nicht bewertet werden. Allerdings können die Lehrer das Wissen durch Tests überprüfen, sobald der Unterricht wieder begonnen hat.

Eltern sind keine Ersatzlehrkräfte, betont Anja Bode. Wenn sie Probleme mit den Aufgaben haben, müssen sie sich an die zuständige Lehrkraft wenden.

Wird Ganztagsschuleangeboten ?

Ganztagsschule findet nicht statt, es gibt aber von 8 bis 13 Uhr eine Notbetreuung. Eltern, die sie in Anspruch nehmen wollen, sollten die Schule anrufen.

Schüler, die zur Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen der Risikogruppe in einem Haushalt leben, können nach Vorlage eines ärztlichen Attests ins Homeoffice gehen. Die Schule ist zu erreichen unter Telefon 04732/91 89 00 oder per E-Mail unter Leitung@oberschule-rodenkirchen.de.