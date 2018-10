Sandfeld /Wesermarsch Sie alle lesen die gleichen Zeilen, die gleichen Worte. Und dennoch: Das Kopfkino, das ein Buch beim Leser in Gang setzt, ist immer ein anderes. Und genau diese von Mensch zu Mensch so unterschiedliche Wahrnehmung eines Romans bewegt Annegret Kuilert dazu, ihren Literaturkreis bei der Ländlichen Erwachsenenbildung anzubieten.

Preisgekrönte Kämpferin für afroamerikanische Literatur Toni Morrison ist eine amerikanische Schriftstellerin und gehört zu den bedeutendsten Vertretern der afroamerikanischen Literatur. 1993 wurde ihr der Literaturnobelpreis verliehen. Geboren wurde Toni Morrison 1931 in Lorain in Ohio als das zweite von vier Kindern einer afroamerikanischen Arbeiterfamilie. Ihre Lieblingsautoren als Kind: Jane Austen und Leo Tolstoi. Sie studierte später Anglistik an der Howard University in Washington, einer schwarzen Universität.. Dorthin kehrte sie 1957 selbst als Dozentin zurück. Ab 1964 arbeitete sie als Verlagslektorin und spielte eine wichtige Rolle bei der Etablierung der afroamerikanischen Literatur. 1970 erschien ihr einige Jahre zuvor entstandener erster Roman „The Bluest Eye“. Es folgten „Sula“ (1974) und „Song of Solomon“ (1977), der ihr den Durchbruch brachte. Der Pulitzer-Preis wurde Morrison 1988 verliehen.

„Es ist abhängig vom Alter, der Lebenssituation, wer hat im Leben was erlebt und was gelesen – das alles hat Einfluss darauf, wie ein Buch gelesen wird. Und jeder liest ein Buch anders“, sagt Annegret Kuilert. Es ist also ein spannender Prozess, auf den sich die Teilnehmer des Literaturkreises einlassen.

So viel zur Theorie. Doch wie funktioniert der Lesekreis in der Praxis? „Die Teilnehmer sollten das Buch zuhause gelesen haben, dann besprechen wir es gemeinsam“, so Kuilert, die Germanistik studiert hat und sich deshalb per se für Literatur interessiert. „Gott, hilf dem Kind“ heißt der Roman der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison, den Annegret Kuilert besprechen möchte – inhaltlich keine leichte Kost, aber locker zu lesen, verspricht Kuilert. Das Buch erzählt vom pechschwarzen Baby einer hellhäutigen Mutter, die ihr Kind ablehnt – und trotzdem wird aus dem Mädchen eine umschwärmte Schönheit. Es geht um die finstersten Seiten des Rassismus, um Liebe, um Optimismus. „Und das Buch passt gut zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Auch deshalb habe ich mich für dieses Buch entschieden“, so Annegret Kuilert.

Im Literaturkreis geht es aber nicht nur um den Plot, sondern auch ums Handwerkszeug, dass den Roman ausmacht. Kuilert: „Wie ist das Buch gemacht? Welche Erzählform hat es? Was für sprachliche Mittel werden verwendet und was hat das für eine Wirkung auf den Leser?“

Wichtig ist, den Literaturkreis nicht mit einem Kaffeekranz zu verwechseln: Das Buch soll intensiv besprochen werden und steht im Mittelpunkt. Je gemischter die Gruppe ist, desto interessanter wird es. Deshalb hofft Kuilert auf zahlreiche Teilnehmer. Der Literaturkreis kommt erstmals am 25. Oktober von 14.30 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Sandfeld zusammen. Die weiteren Termine sind am 1.,8., 15., 22. und 29. November. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldungen für den Literaturkreis nimmt Annegret Kuilert unter Telefon 04401/71776 entgegen.