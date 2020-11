Gesundheitsamt Wesermarsch fordert: Verzicht auf Sportunterricht in Corona-Zeiten

Nordenham /Brake Aufgrund mehrerer bestätigter Corona-Fälle im Betreuungsstab der Kindertagesstätte in Atens hat das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch die Einrichtung bis einschließlich Freitag, 4. Dezember, geschlossen. Zudem hat die Behörde wegen eines Corona-Befundes die Klasse 10a der Oberschule 1 Nordenham bis auf wenige Ausnahmen unter Quarantäne gestellt. Diese Maßnahme war nach Angaben des Gesundheitsamtes erforderlich, weil ein gemeinsamer Sportunterricht stattgefunden hatte.

Körperkontakt beim Sport

Dazu Gesundheitsamtsleiter Volker Blohm: „Da zum wiederholten Male der Sportunterricht im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung eine umfassende Quarantäneanordnung für alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klasse, die an dem Sportunterricht teilgenommen hatten, erforderlich machte, appelliere ich an alle Schulleiterinnen und Schulleiter, den sportpraktischen Unterricht

in der Wesermarsch bis zu Beginn der Weihnachtsferien auszusetzen.“ Anders als beim Unterricht im Klassenverbund komme es beim Sport in der Regel zu Körperkontakten. Zudem werde keine Maske getragen. Und auch das Stoßlüften sei in Turnhallen nicht in der Form machbar, wie es im Klassenraum möglich sei.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Infektionszahlen steigen

Die Gesamtzahl der Corona-Erkrankungen in der Wesermarsch ist am Donnerstag auf 554 (+16) gestiegen. Die Zahl der akuten Krankheitsfälle hat sich auf 125 (+4) erhöht.

Die 16 neuen labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Fälle verteilen sich auf Berne (1), Brake (3), Butjadingen (1), Elsfleth (1), Nordenham (7), Stadland (2) und Lemwerder (1).

Auf Nachfrage dieser Redaktion hat der Landkreis Wesermarsch mitgeteilt, dass aus Datenschutzgründen keine näheren Angaben zu der von mehreren Covid-19-Fällen betroffenen medizinischen Einrichtung in Nordenham veröffentlicht werden dürfen. Wie berichtet, handelt es sich dabei nicht um die Wesermarsch-Klinik.