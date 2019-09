Schwei Ins Mittelalter sind die Gäste des Kindergartens Lüttje Lüü in Schwei eingetaucht. Der feierte mit Ritterspielen den 25. Geburtstag seines Gebäudes. Zu dem Fest waren nicht nur die Kinder mit ihren Angehörigen, sondern auch etliche Besucher und ehemalige Nutzer gekommen.

Der Schweier Kindergarten war bereits 1974 gegründet worden und in den ersten 20 Jahren in der ehemaligen Schule in Norderschwei untergebracht. Der Standortwechsel 1994 in den Neubau in Schwei war jedoch nicht der einzige Meilenstein in der Entwicklung zur heutigen integrativen Ganztags-Kindertagesstätte, machte Leiterin Miriam Mogwitz deutlich.

Sie nutzte das Fest, um sich bei ihrem Team, den Eltern, der Gemeinde als Träger der Einrichtung und insbesondere beim Förderverein Eichhörnchen, der den Kindergarten immer wieder tatkräftig und finanziell unterstützt, zu bedanken. Mit den Worten „Gehabt euch wohl, meine Lieben, und genießet den Tag“ leitete Miriam Mogwitz zu den Spielen über, bei denen die Kinder an verschiedenen Stationen Geschick und Kreativität bewiesen.

Mit dem Fest endete ein einmonatiges Mittelalter-Projekt des Kindergartens. Mit Hilfe des Vereins „Projekt Marquardt Westensee“ hatten die Mädchen und Jungen Spiele aus der Ritterzeit kennengelernt und die mit ihren heutigen Spielen verglichen. Die Vorschulkinder hatten zudem einen mittelalterlichen Tanz einstudiert, den sie den Besuchern präsentierten.

Zudem hatte der Mittelalterverein „frisia cordis“ anlässlich des Festes sein Lager auf dem Areal des Kindergartens aufgeschlagen. Dessen Mitglieder zeigten, wie die Menschen in jener Zeit gelebt hatten, und präsentierten Waffen und Rüstungen.