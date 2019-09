Schweiburg Im April 2017 hat der Rat der Gemeinde Jade den Neubau einer Kinderkrippe beschlossen, um die Kinderbetreuung in der Flächengemeinde weiter auszubauen. Am 1. Juni hat die Krippe ihren Betreib aufgenommen. Das neue Angebot wird an diesem Samstag, von 10 bis 14 Uhr mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt.

Die Kinderbetreuung der bis zu Dreijährigen in Jade betreibt seit nunmehr 15 Jahren der Verein Kleiner Stern. „Wir betreuen in Jaderberg 30 Kinder. Hier sind alle Plätze restlos ausgebucht. In Schweiburg stehen 15 Plätze zur Verfügung. Hier sind noch acht Plätze frei“, sagt Carsten Eilers, 1. Vorsitzender des Vereins Kleiner Stern im Gespräch mit der NWZ. Der Tag der offenen Tür bietet eine gute Gelegenheit, sich das Angebot in den neuen Räumlichkeiten am Quittenweg 1 einmal genau anzuschauen.

Eigentlich sollte die Kinderkrippe in Schweiburg bereit am 1. August 2018 in Betrieb gehen, doch verschiedene Verzögerungen in der Objektplanung sorgten für Verzögerungen von immerhin zehn Monaten. Und weil sich der Verein frühzeitig um schwer zu bekommendes Fachpersonal kümmerte und einstellte, führte das zu einer finanziellen Schieflage, die auch im Fachausschuss für Bildung, Kultur und Soziales thematisiert wurde.

Der Ausschuss empfahl dem Rat der Gemeinde Jade mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung,

• dem Verein Kleiner Stern im Haushaltsjahr 2019 zeitnah einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro € wegen der aufgelaufenen Personalkosten für die Zeit vom 1 August 2018 bis zum 31 Mai 2019 zu gewähren, wobei die bereits geleistete Zahlung darauf angerechnet wird,

• dem Verein Kleiner Stern die Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für die Zeit bis 12/2019 im Zuge einer Vorausleistung im Jahr 2019 bis zu einer Höhe von 40 000€ aus-zuzahlen,

• der Deckung der Auszahlungen zu a) und b) bis zu 90 000 € durch die in der Vorlage benannten Deckungsvorschläge zuzustimmen und

• für die Zeit ab 2020 im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen über die Gewährung eines dauerhaften Zuschusses zu beraten.

Darüber hat nun der Rat abschließend zu entscheiden. Die 16. Sitzung des Rates der Gemeinde Jade für die Wahlperiode 2016 bis 2021 wird am Donnerstag, 24. September, 18 Uhr, im Walter- Spitta-Haus, Kirchweg 5, eröffnet.

Zudem steht in der Ratssitzung auch die Beratung und Beschlussfassung über die Namensgebung für das Campingplatzgelände in Sehestedt auf der Tagesordnung.

Auch über das weitere Vorgehen bezüglich des Windparks Jaderaußendeich will der Rat in der Sitzung entscheiden.