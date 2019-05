Landfrauenmarkt an der Mühle

Seefeld Erzeugnisse aus der Region werden am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 16 Uhr beim Landfrauenmarkt an der Seefelder Mühle angeboten. Wieder sind etwa 15 Stände dabei, deren Angebote auch gleich probiert werden können – beim Frühstück im Mühlencafé, für das Anmeldungen unter Telefon 04734/

1236 erforderlich sind. Im Mühlenladen gibt es Schwarzbrot, das die Café-Frauen frisch gebacken haben; in der Mühle wird Suppe angeboten. Doch aus Informationshungrige gehen nicht leer aus: Die freiwilligen Müller bieten Führungen durch die Mühle an.